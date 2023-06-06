Экс-сенатор Клинцевич объяснил активизацию ВСУ в зоне СВО

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Франц Клинцевич заявил, что считает активизацию ВСУ анонсируемым ранее контрнаступлением
Лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что текущую активизацию ВСУ на линии боевого соприкосновения можно считать анонсируемым ранее контрнаступлением. Как ВС РФ продолжают держать оборону, он рассказал в беседе с «Радио 1».
По его словам, сейчас ВСУ ищут слабые места российских сил. Он отметил, что такая тактика применяется странами НАТО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин заявил о попытках начала наступления ВСУ.
«Идет колоссальная активизация на уровне ротных, батальонных, тактических групп с применением танков артиллерии для попытки прорыва. У них ничего не получается, ВС РФ находятся на страже, все это локализуется, уничтожается и перемалывается. В разы выросли потери ВСУ. Понятно, что идет давление из вне на решение вопросов, но ничего не получается», - отметил Клинцевич.
«Это натовская тактика. Они просто сильно активизировались в разных направлениях и ищут слабые места, чтобы на них сосредоточить основное внимание. У них есть для этого есть и возможности, и разведка, и полномочия. Поэтому я считаю, что это то самое анонсированное контрнаступление», - уверен Клинцевич.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин заявил о попытках начала наступления ВСУ.
Татьяна Лаврова