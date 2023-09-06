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Экс-сенатор США Блэк: Россия не хотела конфликта на Украине

Бывший американский сенатор Блэк: в конфликте на Украине виноваты ЦРУ и МИ-6
06 сентября 2023, 20:42
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Консерваторы в США считают, что к конфликту на Украине привели действия ЦРУ и МИ-6, которые намеренно свергли официальных украинских властей в 2014 году. Об этом РИА Новости заявил экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.

По его словам, Россия не хотела обострения этого конфликта и, тем более, начала боевых действий. Многие консервативные американцы понимают это, поэтому выступают за Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках СВО Россия борется с нацистами, которые являются главными противниками России, а не с рядовыми мирными жителями Украины. А заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство, поскольку находиться на родине им сейчас опасно. Кроме того, он заявил, что Россия – это «наш общий дом».

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#россия
#сша
#великобритания
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Зеленский назвал число погибших в результате взрыва в Константиновке
Зеленский: 16 человек погибли после взрыва в Константиновке
06 сентября 2023, 19:00

Фото: iStock/RamonCast

В результате взрыва в Константиновке, находящейся в подконтрольной Украине части Донбасса, погибли 16 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
На кадрах, опубликованных Зеленским, видно, что взрыв произошёл на рынке.

На данный момент известно о 20 раненных и 16 погибших, среди которых был ребёнок, уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также Зеленский добавил, что число пострадавших и погибших может увеличиться.

Виновницей происшествия Зеленский назвал Россию. По его словам, взрыв произошёл в результате падения боеприпаса ВС РФ.

При этом, в российском Минобороны не один раз подчёркивали, что военные не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.

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#донбасс
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На проспекте Маршала Жукова в Мариуполе завершились работы по восстановлению жилого дома
06 сентября 2023, 18:18

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению жилого многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе города Мариуполь.

Специалисты из Московской области приступили к работам по восстановлению жилого дома в третьем квартале прошлого года и команда специалистов сделала всё возможное, чтобы вернуть дому его первозданную красоту и функциональность. 

В течение многих месяцев строители из подведомственного Министерству ЖКХ Московской области Фонда капитального ремонта Подмосковья работали над заменой оконных блоков, устройством центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроосвещения и кровли. Восстановили фасад и благоустроустроили места общего пользования.


При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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В Мариуполе после восстановления открылся госуниверситет, в котором располагался штаб «Азова»*.

В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идёт восстановление детского сада.
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#специалисты
#качество жизни
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Действия ВС РФ вблизи Румынии напугали НАТО
Express: НАТО паникует из-за ударов России вблизи украинско-румынской границы
06 сентября 2023, 17:40

Фото: iStock/R_Type

Россия нанесла мощный удар по украинским объектам, находящимся вблизи границы с Румынией, что вызвало панику в НАТО. Об этом сообщает Express.
Североатлантический альянс, в который входит Румыния, паникует из атаки российских беспилотников на приграничные объекты, а именно на порты Измаил и Рени.

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе с Украиной были обнаружены обломки беспилотников, предположительно принадлежащих России. В связи с этим, министр, лично прибывший на место падения обломков, объявил об укреплении границы. Уточняется, что обломки не представляют угрозы для безопасности государства.

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#вс рф
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#украина
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США используют биооружие на Украине
Генерал Кириллов: США реализуют биопрограммы на Украине
06 сентября 2023, 16:46

Фото: iStock/Evgeny Lonskov

Украина стала отдельным регионом, где США проводят свои биологические программы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он отметил, что у России имеются документы, подтверждающие участие Госдепа США в реализации с 2016 года «Программы повышения биобезопасности». То есть, это подтверждает участие США в проведении биологических программ на территориях других государств.

В этих документах, по словам Кириллова, Украина выделена в отдельный регион, то есть, занимает особое положение, что также доказывает активную реализацию американских биопрограмм на её территории.

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#сша
#украина
#биология
#оружие
#программа
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Американский журналист назвал причину провала ВСУ
Forbes: Украина не справляется с ремонтом западной техники
06 сентября 2023, 16:44

Фото: iStock/Michele Ursi

У Украины нет необходимых ресурсов для ремонта западной техники, заявил журналист Дэвид Экс в статье для Forbes.
«Украинцам требуются огромные партии запасных частей, чтобы они могли самостоятельно починить легко поврежденные автомобили», - прокомментировал ситуацию Экс. 

Эксперт отметил, что эвакуационные автомобили, которые прибывают на поле боя, чтобы вытащить оттуда поврежденную технику, становятся легкими мишенями для российской артиллерии. 

При этом, по мнению Экса, потребности Киева в технике и ее ремонте со временем будут только возрастать. 

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#сша
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Новый министр обороны Украины Умеров пообещал сделать все для победы Киева
Умеров пообещал вернуть Украине утраченные территории
06 сентября 2023, 15:51

Фото: iStock/alzay

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сделает все возможное для возврата под контроль Украины всех утраченных территорий.
«Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины - когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека», - написал Умеров в своей соцсети.
Накануне Верховная рада одобрила отставку министра обороны Алексея Резникова, занимавшего эту должность с ноября 2021 года. Его уход с поста главы оборонного ведомства произошел после очередного коррупционного скандала с закупками в министерстве обороны.

Кандидатуру Умерова в качестве нового главы Минобороны предложил Верховной раде президент Зеленский. Ранее Умеров занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году был избран депутатом Рады от партии «Голос».

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#зеленский
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В США заявили о сюрпризе российских генералов для ВСУ
Forbes: Оборонительная тактика ВС РФ с минными полями сорвала планы ВСУ
06 сентября 2023, 15:33

Фото: iStock/JARAMA

Планы украинского командования во время наступления ВСУ разбились о минные поля, оборудованные российскими военными. Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Когда в июне началось долгожданное украинское контрнаступление, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ», — объяснил Экс.

Он объяснил, что киевское военное руководство не ожидало, что боевые действия придется вести на обширных полях, которые плотно заминированы. Уточняется, что разминировать их с помощью стандартного оборудования практически невозможно. По словам Экса, именно это является причиной неудавшегося контрнаступления ВСУ.

Кроме того, украинские сапёры утверждают, что машинами для разминирования, переданными им странами Запада, невозможно пользоваться, так как российские военные оперативно их вычисляют и сразу уничтожают.

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#сво
#всу
#контрнаступление
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В Киеве спутали облако строительной пыли со взрывом
06 сентября 2023, 15:04

Фото: istockphoto/Olena Lialina

В одно из многоэтажных зданий Днепровского района Киева вызвали экстренные службы из-за взрыва. Городские паблики сообщали, что после этого из окон одной из квартир дома на бульваре Игоря Шамо повалил дым.
Информацию о взрыве в многоэтажке подхватили местные СМИ, отмечая, что воздушная тревога в городе в это время объявлена не была. Однако специалисты украинского Государственного совета по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о взрыве и сообщили, что вызов оказался ложным.

Оказалось, что за последствия взрыва горожане приняли облака строительной пыли, которые клубились около окон из-за проводимых внутри ремонтных работ. Почему некоторые издания написали «прогремел» взрыв — остается загадкой. Даже жители квартир, соседних с той, где проводился ремонт, отмечали пыль, но на шум не жаловались.

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#воздушная киев
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В Британии назвали причину провала контрнаступления ВСУ
FT: Отсутствие опыта у ВСУ стало причиной провала контрнаступления
06 сентября 2023, 14:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Неопытные бойцы и отсутствие достаточного времени для тренировок стали причиной провала украинского контрнаступления, заявил журналист Джон Пол Рэтбон в интервью для Financial Times.
«Еще одной проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что если бы вас (интервьюера), меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали четыре недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов», - прокомментировал ситуацию Рэтбон.

К сопутствующим аспектам, помешавшим контрнаступлению ВСУ, журналист отнес мощную линию российской обороны, а также полное непонимание Запада в вопросах ведения боевых действий с таким сильным соперником, как Россия.

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