Экс-сенатор США Блэк: Россия не хотела конфликта на Украине

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках СВО Россия борется с нацистами, которые являются главными противниками России, а не с рядовыми мирными жителями Украины. А заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство, поскольку находиться на родине им сейчас опасно. Кроме того, он заявил, что Россия – это «наш общий дом».
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