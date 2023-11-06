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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдает невыполнимые для ВСУ приказы. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой.
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