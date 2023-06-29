Экс-советник ЦРУ предупредил о коварном плане Киева

Фото: Telegram-канал администрации города Энергодар
Рикардс утверждает, что сомнения относительно того, готова ли Украина предпринять такой рискованный шаг, рассеиваются, если вспомнить прошлые действия украинской стороны.
«Хочу напомнить, что существуют убедительные доказательства (основанные на данных немецкой разведки), свидетельствующие о том, что украинские спецслужбы несли ответственность за повреждение газопровода ’Северный поток-2′, что является одним из самых серьезных примеров экологического терроризма», - заявил он.По словам Рикардса, Киев заинтересован в том, чтобы Россия была обвинена в распространении радиоактивных веществ на территории стран-членов НАТО. Он отмечает, что радиоактивное заражение территорий Румынии, Польши и Словакии может быть интерпретировано как агрессия против альянса, что может спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО.
Читайте также:
В украинском городе рядом с АЭС начали выдавать йодид калия
США не видят никакой угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС
Лавров назвал бредом заявление Киева о подрыве ЗАЭС