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Российская армия может освободить Харьков за несколько дней. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить», - выразил мнение экс-советник.Он также заявил, что США поставляют армии Украине практически все, начиная от оружия, заканчиваю зарплатам военным. Макгрегор считает, что ВСУ находится на искусственном жизнеобеспечении.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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