Назван крупный город в Украине, который в скором времени может отойти к России

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех начал поставлять в войска танки Т-72Б3М, на которые в заводских условиях установлены дополнительные козырьки для защиты от дронов-камикадзе. Ранее подобные конструкции бойцы устанавливали на боевые машины самостоятельно.