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Россия создала серьёзную армию, которая оснащена новейшими вооружениями из-за агрессивной политики США в Восточной Европе. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Цель уничтожить Россию была глупой. Теперь у нас нет боеприпасов и военных, чтобы отправить их на Украину. У Москвы, напротив, 300 тысяч человек в резерве, готовых идти в атаку. У нас ничего подобного нет», — заявил Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на YouTube.По его мнению, сейчас российская армия представляет собой мощную силу численностью около миллиона человек, которая также обладает большим количеством новейшего вооружения.
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