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Президента Украины Владимира Зеленского стоит предъявить обвинение в госизмене, так как его политика приводит к массовой гибели украинцев. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину. Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь», — заявил Соскин своем блоге на YouTube.
По его мнению, украинский лидер не способен адекватно оценивать ситуацию и менять свою позицию в конфликте с Россией. В результате подобных действий Зеленского ВСУ несут огромные потери, при этом положение самой Украины продолжает ухудшаться.
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Элина Позднякова