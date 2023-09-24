Экс-советник Кучмы Соскин: поездки Зеленского на Запад не увенчались успехом

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездки Владимира Зеленского в западные страны не увенчались успехом. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин подчеркнул, что Зеленскому сделали только пустые обещания, а если и предложили какую-то помощь, то она не оправдала себя. Бывший советник также упомянул ухудшение польско-украинских отношений, которое произошло после визитов украинского лидера за рубеж.
Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата территорий РФ, чтобы поток военной помощи не иссяк.
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«Моравецкий опять взял бедного Зеленского и опустил по полной программе», — отметил Соскин.
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Екатерина Коршунова