Экс-советник Кучмы Соскин: После провала СВО Украина будет поделена западными странами между собой

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после провала ВСУ западные страны поделят территорию Украины между собой. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.
По словам Соскина, Зеленский потратил все силы для атак на российскую линию обороны. При этом, негативный исход контрнаступления уже очевиден, а уничтожение украинской армии вполне вероятно. Если это произойдёт, то первоначальных границ Украины практически ничего не останется.
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Анастасия Чинкова