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Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Запорожском направлении тяжелые потери несут последние резервы ВСУ. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.
По его словам, последние резервы украинской армии не смогли пережить столкновение с ВС РФ в южной части фронта. Он добавил, что 82-я десантно-штурмовая бригада уже сильно пострадала.
Он обвинил Киев в намеренном засекречивании данных о потерях ВСУ, так как украинские власти скрывают катастрофу, которой обернулась попытка контрнаступления Украины.
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«До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла», — отметил Соскин.
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Диана Аванесян