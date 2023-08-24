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Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье

24 августа 2023, 03:32

Фото: iStock/JARAMA

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Запорожском направлении тяжелые потери несут последние резервы ВСУ. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.
По его словам, последние резервы украинской армии не смогли пережить столкновение с ВС РФ в южной части фронта. Он добавил, что 82-я десантно-штурмовая бригада уже сильно пострадала.

«До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла», — отметил Соскин.


Он обвинил Киев в намеренном засекречивании данных о потерях ВСУ, так как украинские власти скрывают катастрофу, которой обернулась попытка контрнаступления Украины.

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#всу
#вс рф
#киев
#контрнаступление
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Группировка «Запад» показала захваченные позиции ВСУ близ Купянска
Минобороны: Группировка «Запад» показала захваченные позиции ВСУ близ Купянска
24 августа 2023, 03:42

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Запад» показали позиции ВСУ на Купянском направлении, захваченные в ходе наступления российских войск. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что штурмовые отряды группировки «Запад» работают на сложных участках фронта и продвигаются вперед за счет рельефа местности для ведения огня и подавления огневых точек ВС Украины. 


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#запад
#россия
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Китайский военный эксперт объяснил, почему контрнаступление ВСУ провалилось
Эксперт Го: крепкая линия обороны российских сил сорвала контрнаступление ВСУ
24 августа 2023, 03:22

Фото: iStock/JARAMA

Китайский военный аналитик Го Сюань заявил агентству РИА Новости, что украинский план на контрнаступление не увенчался успехом, частично из-за эффективно организованной российской обороны. По его словам, Вооруженные Силы Украины не смогут прорезать сухопутное соединение между Крымом и российским материком в районе Мелитополя.
«Украинская армия начала крупномасштабное контрнаступление 4 июня с применением классической тактики: атака вдоль всего фронта в тысячах километров, в поисках уязвимых мест в оборонительных линиях для последующего прорыва», — отметил эксперт.
Тем не менее, Го Сюань подчеркнул, что российская оборонительная линия, строившаяся восемь месяцев, оказалась непроницаемой. Кроме того, российская армия, обладая превосходством в артиллерийской и авиационной поддержке, имеет больше оборонительных сил, чем наступательных со стороны ВСУ.

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#контрнаступление
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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Донецку шесть кассетных снаряда калибром 155 миллиметров
24 августа 2023, 03:04

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что украинские военные осуществили обстрел Киевского и Ворошиловского районов Донецка, использовав при этом четыре 155-миллиметровых кассетных снаряда.
«В 01:55 мск по направлению на населенный пункт Яснобродовка — город Донецк было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 мм... В 02:00 мск по той же траектории были выпущены еще два кассетных снаряда такого же калибра», - указывается в информационном сообщении телеграм-канала центра.
Дополнительно сообщается, что в 00:25 и 01:45 мск украинские войска произвели обстрел Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм. Позже было добавлено, что в 02:10 мск были осуществлены еще два выстрела кассетными снарядами по Киевскому и Ворошиловскому районам города.

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#обстрел
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В США предрекли отступление ВСУ за Днепр из-за потерь
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за потерь
24 августа 2023, 02:34

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ в Запорожье несут значительные потери, а вскоре им и вовсе придется переместить линию обороны за Днепр. Об этом он сказал журналисту Гарланду Никсону в ходе интервью на его YouTube-канале.
«Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши», — уверен Риттер.

По мнению бывшего разведчика, ВС России введут в бой свои ударные силы и «обвалят фронт», на фоне чего ВСУ будут вынуждены перейти к тактике мобильной обороны. Однако из-за нехватки оружия и ресурсов это не сработает, и в итоге украинские войска отойдут за Днепр, заключил Скотт Риттер.

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#сво
#украина
#россия
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Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ выпустил по территории ДНР 239 боеприпасов
24 августа 2023, 01:28

Фото: istockphoto/Standart

В течение последних суток территория Донецкой Народной Республики подверглась 74 обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, при этом было выпущено 239 боеприпасов, как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
«️В течение последних 24 часов было зафиксировано 74 нарушений перемирия со стороны ВФУ. На донецком направлении противник провел 67 обстрелов, используя артиллерию калибром 155 мм, включая снаряды с кассетной боевой частью. В районе Горловки было замечено шесть обстрелов из артиллерии 152 мм. На направлении Ясиноватая произошли три обстрела из РСЗО и артиллерии 155 мм. В районе Шахтерска зарегистрирован один обстрел из РСЗО», — указано в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ведомство подчеркивает, что в результате обстрелов были затронуты районы восьми населенных пунктов: Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Александровка и Кировское.

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Венгрия решила подключиться к переговорам по формуле Зеленского
Президент Венгрии Новак: Будапешт включится в переговоры по формуле Зеленского
24 августа 2023, 00:26

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия присоединяется к переговорам, основанным на «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. Такую информацию подтвердила президент Венгрии Каталин Новак после встречи с Зеленским, как сообщает РИА Новости.
Кроме того, между Будапештом и Киевом был создан прямой телефонный канал для президентов, и началась разработка нового соглашения о двусторонних отношениях.

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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
24 августа 2023, 00:22

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Войска Украины провели обстрелы Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Ясиноватского района, выпустив 34 снаряда различного калибра и 10 ракет из РСЗО. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК по военным преступлениям Украины через свой телеграм-канал.
«Обстрел со стороны украинских вооруженных формирований зафиксирован по следующим направлениям: в 19:25 — из Максимильяновки по Донецку (Петровский район), было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм... В 19:45 — из Семеновки по Ясиноватскому району и Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено соответственно четыре и три снаряда калибра 155 мм», — сообщает представительство.
Кроме того, с 22:20 до 23:25 украинские военные осуществили обстрел по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 23 снаряда калибра 155 мм. В 23:20 на Ясиноватую было запущено 10 ракет из РСЗО.

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В Киеве прогремел сильный взрыв
«Страна.ua»: В Киеве прогремел сильный взрыв
24 августа 2023, 00:19

Фото: iStock/RamonCast

В Киеве прогремел мощный взрыв, информирует «Страна.ua».
«На Борщаговке в Киеве произошел сильный взрыв», — отмечается в телеграм-канале издания.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве не активирована.

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#вс рф
#воздушная тревога
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Зеленский признал постоянную нехватку оружия и боеприпасов у ВСУ
Зеленский сообщил о постоянной нехватке оружия и боеприпасов у ВСУ
23 августа 2023, 23:43

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают нехватку оружия, артиллерии и боеприпасов, поэтому без помощи западных стран Киеву будет очень трудно. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, транслирующейся по телеканалу «Рада».
«Без союзников нам будет прямо очень сложно. Постоянно не хватает оружия, постоянно не хватает снарядов, постоянно не хватает артиллерии», — отметил украинский лидер.

Киев пытается получить от Запада различное дальнобойное оружие «через разные двери», добавил Зеленский. По его словам, это непростой процесс, но он рассчитывает на положительный результата

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#контрнаступление
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