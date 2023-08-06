Экс-советник Кучмы Соскин: приказ Зеленского наступать на Запорожье уничтожает ВСУ

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что приказ президента Украины Владимира Зеленского наступать на Запорожье уничтожает армию государства. Об этом он сообщил в своем блоге.
Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления украинских войск. Соскин отметил, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава и техники из-за провального контрнаступления. Эксперт подчеркнул, что при этом никаких целей ВСУ достичь не смогли.
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Екатерина Коршунова