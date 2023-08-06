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Экс-советник Кучмы Соскин: приказ Зеленского наступать на Запорожье уничтожает ВСУ

06 августа 2023, 20:53

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что приказ президента Украины Владимира Зеленского наступать на Запорожье уничтожает армию государства. Об этом он сообщил в своем блоге.

По мнению Соскина, нормальный командир не отдал бы такой приказ своим солдатам, ведь это ведет их к прямой гибели. Он дополнил, что РФ выстроила несколько мощных укрепрайонов, об которые разбиваются наступающие бригады ВСУ.

Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления украинских войск. Соскин отметил, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава и техники из-за провального контрнаступления. Эксперт подчеркнул, что при этом никаких целей ВСУ достичь не смогли.

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#рф
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ВСУ подтвердили удары по мостам в Геническе и в районе Чонгара
06 августа 2023, 20:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска официально подтвердили нанесенные удары по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью, а также по автомобильному мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Об этом пишет «Cтрана.ua».
По информации издания, удары были совершены около 15:00 часов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий. Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой. ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив.

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#мост
#проезд
#город
#всу
#удар
#пво
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Франция передала Украине французские ракеты SCALP
06 августа 2023, 19:22

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил тот факт, что страна получила от Франции ракеты большой дальности SCALP.
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что страна согласилась поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, но при условии, что их не будут применять на территории РФ.
 
Ракеты, общая дальность полётов которых оценивается в 250 км, должны наносить удары исключительно по тем точкам, которые находятся за российской линией обороны. То есть те, которые несут стратегический интерес. Лекорню считает, что это позволит дезорганизовать российскую оборону для проведения украинского контрнаступления.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины модернизируют советские боевые самолеты для использования западного вооружения, в частности британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

Об этом рассказал командующий воздушными силами украинской армии Николай Олещук. Его комментарий приводится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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#франция
#украина
#сво
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ВСУ модернизируют советские самолеты для использования Storm Shadow
06 августа 2023, 18:58

Фото: iStock/3D_generator

Вооруженные силы Украины модернизируют советские боевые самолеты для использования западного вооружения, в частности британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
Об этом рассказал командующий воздушными силами украинской армии Николай Олещук. Его комментарий приводится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
 
«Как отметил командующий воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры», —сказано в сообщении.
Уточняется, что после модернизации Украина сможет использовать ракеты класса «воздух-земля», противорадиолокационные ракеты AGM HARM, а также Storm Shadow.
 
Также в офисе украинского президента сообщают о том, что в день воздушных сил ВСУ командующий заслушал доклады о работе и возможностях систем Patriot и IRIS-T.

Ранее сообщалось, что французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст ВСУ дальнобойные ракеты SCALP. 

В настоящее время Украина располагает англо-французским оружием дальнего радиуса действия Storm Shadow. Это самое дальнобойное вооружение, которое используют ВСУ. Эти ракеты могут достигать расстояния до 200 км.

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#всу
#украина
#сво
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В Джидде представили альтернативный план по Украине
06 августа 2023, 18:13

Фото: iStock/alzay

На переговорах в Джидде Саудовская Аравия представила альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство DPA.
Сообщается, что об этом плане проинформировали Россию. План подразумевает собой сохранение территориальной целостности Украины, полного прекращение боевых действий, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.

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Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ
06 августа 2023, 17:41

Фото: iStock/Tomas Ragina

Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ по дороге в Крым в районе моста в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что никто не пострадал. 

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО.

Отмечается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

Также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий. Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой. ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив. 

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Шесть жителей пострадали при обстреле ВСУ города Днепрорудный
Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Днепрорудный в Запорожской области
06 августа 2023, 17:37

Фото: istockphoto / Dmitri Zelenevski

Шесть человек получили повреждения от нападения украинской армии на город Днепрорудный в Запорожской области. Об этом сообщает оперштаб региона.
Как передает ведомство, у двоих людей тяжелые травмы головы, один госпитализирован в реанимацию городской больницы. Еще четыре человека получили осколочные ранения. Также повреждены остекление двух домов, трансформатор, автомобили.

Ранее сообщали, что в результате вражеского обстрела Горностаевки в Херсонской области погибли два мирных жителя. Об этом 6 августа сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

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ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. 

Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мост в Херсонской области. 
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#удар
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В ДНР наградили экипаж танка, остановившего атаку восьми единиц техники ВСУ
Денис Пушилин вручил экипажу танка «Алеша», который остановил атаку восьми единиц украинской техники
06 августа 2023, 17:05

Фото: istockphoto / Evgeny555

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который остановил нападение восьми единиц техники ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Пушилин.
Экипажу вручили Золотые звезды Героя республики. Уточняется, что в интернете появились кадры боя, в ходе которого команда российского танка ликвидировал несколько единиц украинской техники, предпринявших атаку на одном из участков фронта.

Как передают СМИ, экипаж российского танка уничтожил семь единиц техники ВСУ, еще несколько машин ВСУ были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. 

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Пленный рассказал, что Украина обманом отправляет на передовую инвалидов. 


 
 
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Экс-разведчик Риттер: Украина скоро потеряет контроль над Херсоном и Запорожьем
06 августа 2023, 16:25

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ освободит от украинских войск все территории, которые ей принадлежат по Конституции. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По словам Риттера, РФ никогда не оставит области, которые принадлежат ей по Конституции. Экс-разведчик добавил, что  россияне не сдадутся, пока не заберут свои земли.

Риттер отметил, что если власти Киева продолжат военные действия, то они потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.

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ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма
06 августа 2023, 16:10

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма.
По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО.

Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий.  ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив. 

Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой.

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