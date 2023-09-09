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Украина не в состоянии справиться с огромными потерями в рядах ВСУ из-за того, что в Министерстве здравоохранения страны царит коррупция. Раненых не на чем вывозить из центра боевых действий. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — заявил Соскин на своем YouTube-канале.
По его словам, все это происходит из-за коррупции в Министерстве здравоохранения Украины. Он подчеркнул, что киевские власти не способны справиться с коррупцией во всех сферах страны, хотя президент Украины Владимир Зеленский постоянно обещается это сделать.
При этом газета Berliner Morgenpost пишет, что после некоторого оптимизма, который прослеживался в последние месяцы, уверенность украинского населения в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала уменьшаться, и ее сменил «тревожный реализм».
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