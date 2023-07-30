Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за отмены выборов

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Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что Украине может грозить гражданская война, если президентские выборы в 2024 году будут отменены. Об этом Соскин сообщил в своем блоге.
Соскин считает, что инициатива Зеленского и Верховной рады продлить военное положение, и, следовательно, «уничтожить условия для проведения выборов — узурпация власти».
Бывший советник отметил, что если не будет отменено военное положение и президентские выборы в 2024 году не состоятся, то власть будет считаться нелегитимной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, согласно которым в стране на 90 дней будут продлены сроки действия военного положения и мобилизации на Украине. При этом пояснительной записки к новым законопроектам пока нет. В свою очередь депутат украинского парламента Ярослав Железняк предполагает, что в стране продлится действие военного положения и мобилизации еще на 3 месяца.
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Бывший советник отметил, что если не будет отменено военное положение и президентские выборы в 2024 году не состоятся, то власть будет считаться нелегитимной.
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Екатерина Коршунова