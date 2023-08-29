Экс-советник Кучмы Соскин: выборы станут единственным спасением Украины

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Украину от полного краха могут спасти только выборы президента в 2024 году, отмененные действующим украинским лидером Владимиром Зеленским из-за военного положения в стране. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он удивляется, как Зеленский, Ермак и Залужный могут спокойно спать. По его мнению, они должны «захлёбываться в крови».
При этом он выразил уверенность в том, что ситуацию могли бы изменить выборы президента в стране, которые Зеленский отменил из-за военного положения, введенного на Украине.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский исключает проведение парламентских и президентских выборов пока страна находится в военном положении.
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При этом он выразил уверенность в том, что ситуацию могли бы изменить выборы президента в стране, которые Зеленский отменил из-за военного положения, введенного на Украине.
«Отмените военное положение, параллельно вступите в переговоры о временном прекращении огня с Российской Федерацией, хотя бы на 3-4 месяца. В этом случае их (киевский режим. – ред.) отстранят от власти, но Украина тогда начнет жить», – предложил Соскин в своем блоге на YouTube.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский исключает проведение парламентских и президентских выборов пока страна находится в военном положении.
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Элина Позднякова