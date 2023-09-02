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Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не под силу сдержать наступление армии России на Купянск

02 сентября 2023, 18:35
Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Во время своего широко разрекламированного контрнаступления украинские войска не только не смогли прорвать российскую линию обороны, но и стали контроль над своей территорией в Харьковской области. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В своем блоге на YouTube он констатировал, что на данном участке идет наступление российских войск. Идут тяжелые бои в окрестностях Купянска и Марьинки, но ВСУ нигде не могут прорваться. Зеленскому докладывают, что за почти три месяца наступления украинские части ни на одном участке не смогли прорвать российскую оборону. Соскин пояснил, что причина в том, что предложенная Западом тактика ведения боевых действий оказалась неэффективной, поставляемая НАТО техника устарела и не может сравниться с российскими вооружениями.

Экс-советник отметил, что Зеленский каждый день говорит, что наступление развивается, что вот-вот — и российские рубежи падут. Но это «вот-вот» все никак не наступает. Западные СМИ и военные аналитики из Европы и США также указывают на провал украинской летней кампании, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

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СЦКК: украинские военные выпустили ещё пять кассетных боеприпасов по Донецку
02 сентября 2023, 18:05

Фото: iStock/Standart

Украинские войска выпустили ещё пять кассетных боеприпасов по Донецку. Об этом в своём Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Пять украинских снарядов 155 калибра упали на территории населённого пункта Новосёловка первая в Донецке. Первые три были запущены в 17:25, ещё по одному обстреляли территорию в 17:29 и в 17:32. 

Ранее сообщалось, что днём, 2 сентября, за полчаса украинские военные сбросили на территорию Донецка свыше 20 кассетных боеприпасов. По сообщениям мэра города Алексея Кулемзина, один снаряд попал в здание школы-интерната и повредил его крышу. 

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#днр
#обстрел
#всу
#боеприпасы
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал, что означает дерзкий призыв Кулебы
02 сентября 2023, 16:27

Фото: iStock/JARAMA

Киев находится в тяжёлом положении, о чём говорит призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы заткнуться тем, кто недоволен медленным ходом контрнаступления. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он заявил, что такая критика вполне обоснована, поскольку уже чётко видно, что Украина проигрывает. А слова Кулебы лишь подчёркивают опасения стран, которые поставляют ВСУ многомиллиардные пакеты военной помощи.

Кроме того, Джонсон прокомментировал призыв Кулебы «приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», который он адресовал критикам. Бывший аналитик ЦРУ заявил, что действительно было бы справедливо отправить рисковать своей жизнью людей, которые заставили украинских военных идти в наступление.

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#всу
#контрнаступление
#призыв
#украина
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Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области, один человек погиб
02 сентября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Один человек погиб, два ранены после обстрела ВСУ посёлка Уразово Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В результате попадания украинского снаряда в жилой дом в посёлке Уразово Валуйского городского округа погиб мужчина, получивший осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Ещё два человека получили серьёзные осколочные ранения. В настоящее время они находятся в больнице, за их жизнь борются врачи.

Гладков написал, что повреждены около 20 домов. 

В зоне, подвергшейся обстрелу, работают оперативные и аварийные службы. 

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#обстрел
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#погибший
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Мэр Донецка Кулемзин: Снаряд ВСУ попал в здание школы-интерната
02 сентября 2023, 13:54

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Украинские военные нанесли прямой удар в здание школы-интерната в Донецке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулезмин.
В результате обстрела в Петровском районе Донецка была повреждена крыша учебного корпуса школы-интерната №3. 
Кулемзин предупредил жителей о продолжении атак и призвал быть осторожными.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили из-за обстрелов пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что за полчаса, с 11:50 до 12:20, украинские войска выпустили свыше 30 снарядов на территорию ДНР, 22 из которых – американские кассетные боеприпасы.

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#днр
#обстрел
#снаряд
#школа
#всу
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СЦКК: Украинские военные выпустили на территорию ДНР более 20 кассетных боеприпасов за полчаса
02 сентября 2023, 13:39

Фото: iStock/frantic00

Украинские военные обстреляли Донецк 22 кассетными снарядами и девятью боеприпасами другого калибра за полчаса. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
В 11:50 два снаряда было выпущено на территорию населённого пункта Орловка.

С 11:55 до 12:20 ещё 20 кассетных боеприпасов было запущено по Ясиноватскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка.

А с 11:45 до 12:00 ВСУ выпустили ещё девять снарядов другого формата.

Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в здание ТРЦ «Донецк Сити». В результате обстрела пострадала шестилетняя девочка, которая вскоре погибла от полученных ранений.

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#всу
#снаряд
#обстрел
#днр
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Член комитета Совфеда Башкин рассказал, что будет в случае поставки США снарядов с обеднёнными ураном
Член комитета Совфеда Башкин: Россия уничтожит американские снаряды с обеднённым ураном
02 сентября 2023, 13:02

Фото: iStock/bbsferrari

Если Украина получит американские снаряды с обеднённым ураном, то российские войска, вероятнее всего, уничтожат их. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена анонсирует отправку Украине снарядов с обеднённым ураном.

Башкин отметил, что Великобритания уже поставляла ВСУ такие снаряды, весь запас которых был уничтожен ВС РФ. То же ждёт и американские снаряды. 

Однако политик добавил, что использование подобного вооружения наносит вред окружающей среде и людям из-за содержания радиоактивного компонента. Но, по словам Башкина, тогда вина за это полностью лежала на Британии.

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#украина
#сша
#снаряд
#ядерное оружие
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Asia Times: тотальная мобилизация не принесёт Украине успеха в контрнаступлении
02 сентября 2023, 12:36

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Тотальная мобилизация на Украине принесёт Зеленскому ещё больше проблем. Об этом в издание Asia Times написал Стивен Брайен.
В статье сообщается, что под мобилизацию, в том числе, пойдут и студенты, поскольку все стратегические резервные подразделения ВСУ уже задействованы. Менее боеспособные военные в настоящее время мобилизуются из Львова.

При этом, уточняется, что даже тотальная мобилизация не поможет Украине продолжать контрнаступление и, тем более, преуспевать в этом.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на Украине планируется мобилизовать условно годных к военной службе мужчин. Для этого в первую очередь надо дать чёткое определение понятиям «годен» и «условно годен», чтобы понять, какие действия на фронте могут выполнять представители то или иной категории. 

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#мобилизация
#украина
#владимир зеленский
#всу
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«Некого и нечего защищать»: в ДНР назвали причину массового дезертирства в рядах ВСУ
02 сентября 2023, 11:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Советник врио главы ДНР Ян Гагин прокомментировал информацию о росте числа украинских дезертиров тем, что им «некого и нечего защищать». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Гагин привёл информацию издания Le Figaro, которое ранее заявляло, что украинские военные любыми путями пытаются уклониться от службы и покинуть страну. Он объяснил это тем, что «срок жизни украинца, обычного обывателя на фронте – это часы».

Советник Дениса Пушилина также подчеркнул, что украинские военные осознают всю мощь российской армии, поэтому не готовы идти на фронт. К тому же, у них для этого нет конкретной цели, поскольку защищать Зеленского, который не щадит свой народ, «действительно глупо».

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#всу
#армия
#днр
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Глава парламента Крыма Константинов: попытки ВСУ высадиться в Крыму – дешёвая пиар-акция
02 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/gutaper

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал попытки ВСУ высадиться на полуострове дешёвыми пиар-акциями, которые не увенчаются успехом.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в конце августа в Чёрном море были уничтожены четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общее количество которых не превышало 50 человек.

Константинов заявил, что такие попытки – это бесполезные, дешёвые пиар-акции. Украинским властям безразлична судьба своих военных, если они посылают их в такие миссии.

Кроме того, глава крымского парламента уточнил, что Украине нет смысла предпринимать такие попытки, поскольку они будут пресечены ещё до фактического прибытия на полуостров. 

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#крым
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