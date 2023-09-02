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Во время своего широко разрекламированного контрнаступления украинские войска не только не смогли прорвать российскую линию обороны, но и стали контроль над своей территорией в Харьковской области. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Экс-советник отметил, что Зеленский каждый день говорит, что наступление развивается, что вот-вот — и российские рубежи падут. Но это «вот-вот» все никак не наступает. Западные СМИ и военные аналитики из Европы и США также указывают на провал украинской летней кампании, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Александр Бойцов