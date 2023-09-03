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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Об этом Соскин заявил в своем блоге на YouTube.
Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.
Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.
Напомним, ранее украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий.
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Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.
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Екатерина Коршунова