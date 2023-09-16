Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожит три поколения украинских мужчин

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожит три поколения украинских мужчин

16 сентября 2023, 21:17
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского продолжать боевые действия приведет к уничтожению значительной части украинских мужчин. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин считает, что все военнообязанные мужчины, родившиеся в период с 1980 до 2000 года, будут убиты из-за продолжающихся боевых действий. Он напомнил, что Зеленского избрали для того, чтобы он установил мир, а не разжигал войну и убийство сограждан.

«Через два-три года украинский мужчина станет очень большой антикварной редкостью», — заключил Соскин.


Напомним, ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за череды неудач украинских войск.

Читайте также:

В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами

В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину

В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России

#сша
#убийство
#мужчины
#мужчина
#мир
#нато
#всу
Читайте нас в
В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами
Шонус ответил цитатой Молотова на заявление Киева об ударах западными ракетами
16 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус привел слова из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году. Так Шонус прокомментировал информацию об ударах по Крыму западными ракетами, передает РИА Новости.
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — сообщил Шонус.

Он также подчеркнул, что РФ своевременно начала специальную операцию, не допустив агрессии на свою территорию. 

Напомним, ранее командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. Олещук подчеркнул, что британские «Storm Shadow» и французские «Scalp» «работают прекрасно».

Читайте также:

ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием

В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

На Украине раскрыли подробности ночного удара по Севастополю

#победа
#дело
#пожар
#всу
#удар
#рф
Читайте нас в
В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину
Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ
16 сентября 2023, 19:53

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за череды неудач украинских войск. Об этом Макговерн сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Макговерн отметил, что такой вариант развития событий допускают в США. По мнению экс-агента ЦРУ, Вашингтон может компенсировать провал украинских войск тем, что передаст Киеву ракеты ATACMS.

Напомним, ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS на Украину продолжаются, Киев получит от Вашингтона этот тип вооружений. Николенко отметил, что предстоящий визит украинского лидера Зеленского в США c выступлением на Генассамблее ООН послужит «консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше государств». 

Читайте также:

В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

Экс-разведчик Риттер: ВСУ всеми силами пытаются дотянуть до начала сезона дождей

Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

#сша
#военные
#мид
#оон
#всу
#ракеты
#киев
#переговоры
Читайте нас в
Один человек погиб при обстреле ВСУ села в Курской области
Губернатор Старовойт: один человек погиб при обстреле ВСУ села в Курской области
16 сентября 2023, 19:04

Фото: iStock/Motortion

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ села в Курской области погиб один человек. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, под обстрелом оказалось село Плехово Суджанского района. Сообщается, что частные дома получили повреждения.

Старовойт подчеркнул, что владельцам пострадавших домов будет оказана помощь в восстановлении.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских войск с помощью дрона-камикадзе. По информации губернатора, повреждена водонапорная башня. Пострадавших в результате атаки нет.

Читайте также:

Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли

СМИ: под Запорожьем нашли тело, предположительно, британского наемника

#помощь
#село
#дома
#спецоперация
#всу
#обстрел
#украина
Читайте нас в
В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли
Малькевич: Украина переходит в Херсонской области к тактике выжженной земли
16 сентября 2023, 18:56

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что Киев переходит на правобережной части Херсонской области к тактике выжженной земли, передает РИА Новости.
Малькевич отметил, что украинское правительство проводит эвакуацию людей из правобережной части области только в военных целях, но никак не из-за заботы о местных жителях. Он также добавил, что Киев «преследует злой умысел».

Напомним, ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал. Риттер подчеркнул, что такая тактика несет в себе огромные риски для украинских войск, так как в процессе ее исполнения армия может потерять еще большее число солдат. 

Читайте также:

Зеленскому сообщили жуткие новости с фронта

В США возмутились ходом Белого дома против России

ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием

#сша
#конфликт
#армия
#правительство
#дома
#новости
#всу
#киев
#солдат
#удар
Читайте нас в
Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе
16 сентября 2023, 18:46

Фото: iStock/NiseriN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских войск с помощью дрона-камикадзе.
По информации губернатора, повреждена водонапорная башня. Пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, российский беспилотник уничтожил разведывательный дрон ВСУ, об этом рассказал боец разведгруппы «Ночные охотники». По его словам, это произошло на Купянском направлении в Харьковской области, где он вместе с группой выполнял боевое задание.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на территории Ливенского района Орловской области сбит БПЛА. Отмечается, что беспилотник был сбит средствами РЭБ. По данным губернатора, повреждений и пострадавших нет.

Читайте также:

В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

Стало известно об авиаударе по ВСУ под Купянском

В Орловской области сбили беспилотник

#дрон
#губернатор
#беспилотник
#всу
#спецоперация
Читайте нас в
СМИ: под Запорожьем нашли тело, предположительно, британского наемника
Times: в Запорожье нашли тело британского наемника, вероятно, воевавшего с ВСУ
16 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/Soumen Hazra

Во время поисков пропавшего на Украине наемника, воевавшего на стороне Киева, Дэниела Берка, обнаружено тело в одном из населенных пунктов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет Times.
Сообщается, что личность погибшего устанавливается. Судебно-медицинская экспертиза и анализ ДНК продолжаются.

Ранее сообщалось, что американский наемник, воевавший на Украине, перед гибелью пообещал отцу рассказать о задании. 48-летний Джефф Джонс 31 июля был убит в результате минометного удара в районе Артемовска.

Его отец Говард Джонс рассказал, что военный поддерживал с ним связь, но иногда на неделю пропадал. В день гибели наемник отправил отцу сообщение о том, что пойдем на выполнении миссии, которую другие группы выполнять боялись.

Читайте также:

Наемник из США перед гибелью обещал отцу рассказать о задании

Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными

ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю

#сша
#столкновение
#отец
#наемник
#спецоперация
#великобритания
#украина
#всу
Читайте нас в
СМИ: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств
16 сентября 2023, 16:24

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

В Одессе и Киеве люди организовали митинги против растраты бюджетных средств в стране. Протестующие настаивали прекратить отмывать средства на тендерах, сообщает украинское агентство УНИАН.
Уточняется, что во Львове люди облили красной краской брусчатку в знак недовольства работой мэра Андрея Садового, который якобы хранил бюджетные деньги на счетах для получения процентов.

Читайте также:

Зеленский шокировал американского журналиста своим решением. 

Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи линии фронта. 

Два жителя Долгопрудного отправились служить по контракту. 
#деньги
#полигон
#люди
#днр
#зеленский
#медведев
#украина
#митинг
Читайте нас в
Полтавский военком пожаловался на потерю до 90% личного состава за год
Виталий Бережной заявил, что военные нуждаются в пополнении воинских частей
16 сентября 2023, 14:45

Фото: istockphoto JARAMA

Украинская армия несет большие потери, до 90% личного состава, который прибыли в подразделения осенью прошлого года, покинули зону боевых действий. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережной.
По его словам, из 100 человек в подразделении ВСУ, осталось 10-20 военнослужащих. Остальные погибли, либо получили ранения. 
 
Также, Бережной отметил, что в области низкие показатели мобилизации. Он обратился к депутатам с просьбой решить вопрос с увеличением темпов призывов местных граждан. По информации Бережного, план мобилизации выполнен только на 13%.

Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Однако, СМИ регулярно сообщают о трудностях с мобилизации украинских граждан. 

Читайте также: 

ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю. 

В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России. 

​Зеленскому сообщили жуткие новости с фронта. 

#президент
#сми
#указ
#человек
#план
#новости
#владимир зеленский
#всу
Читайте нас в
ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю
ВС РФ за неделю 11 ударили по военным объектам Украины, нарушив матобеспечение
16 сентября 2023, 14:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

В министерстве обороны России сообщили, что российская армия нанесла за неделю одиннадцать ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины.
Отмечается, что ВС РФ удалось нарушить украинское материально-техническое обеспечение. В ведомстве добавили, что российские войска уничтожили крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.

Напомним, ранее глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. По словам Рогова, количество потерь противника исчисляется десятками. Он также отметил бойцов 291 полка.

Читайте также:

Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол

В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

#военные
#всу
#вс рф
#владимир рогов
#спецоперация
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф