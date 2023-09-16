Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожит три поколения украинских мужчин

Фото: iStock/e-crow
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского продолжать боевые действия приведет к уничтожению значительной части украинских мужчин. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин считает, что все военнообязанные мужчины, родившиеся в период с 1980 до 2000 года, будут убиты из-за продолжающихся боевых действий. Он напомнил, что Зеленского избрали для того, чтобы он установил мир, а не разжигал войну и убийство сограждан.
Напомним, ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за череды неудач украинских войск.
Читайте также:
В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами
В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину
В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России
«Через два-три года украинский мужчина станет очень большой антикварной редкостью», — заключил Соскин.
Читайте также:
В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами
В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину
В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России
Екатерина Коршунова