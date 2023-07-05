Экс-советник Кучмы: Киев должен выйти из конфликта и перекинуть груз противостояния

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Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, утверждает, что Украине следует заключить мирное договоренность с Россией и затем передать ответственность за конфликт странам НАТО. Эксперт поделился своими мыслями в блоге на YouTube.
«Соберитесь в Софии [столице Болгарии] и заключите соглашение по прекращению огня. <...> По крайней мере, мы перестанем терять наших молодых людей. И дальше для нас все будет в порядке, а для остальных — нет», — акцентировал внимание Соскин.Также он выразил мнение, что перемирие на территории Украины будет способствовать перераспределению геополитического давления на западные государства и «избавит Киев от непосредственной угрозы».
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