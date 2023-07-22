Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Зеленский втянет страны НАТО в конфликт с Россией в Черном море

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Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Чёрном море.
Олег Соскин утверждает, что Украина начала переходить к радикальным действиям, а Зеленский «не будет смотреть ни на кого», у него не осталось способов остановить боевые действия.
В конфликт могут быть втянуты Румыния и Болгария. Так считает экс-советник Соскин.
Ранее Олег Соскин уже делал заявление, что поведение Зеленского на международной арене может грозить отношениям Украины с западными странами.
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В конфликт могут быть втянуты Румыния и Болгария. Так считает экс-советник Соскин.
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Мария Фирсова