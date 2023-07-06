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Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ нечем продолжать контрнаступление

06 июля 2023, 22:54

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинское командование через месяц после начала контрнаступления ВСУ признало, что наступать на укрепленную российскую оборону больше нечем.
«Танки применить нельзя, ни немецкие, ни английские, ни французские, потому что там стоят заградительные линии. Наконец-то украинский генштаб, Залужный, Сырский уже начали говорить об этом», — сказал Соскин в своем блоге на YouTube-канале.

Он объяснил, что ВСУ не имеют средств для разрушения российских укреплений. Для этого необходима авиация, однако союзники не спешат принимать положительное решение о передаче истребителей Украине. Таким образом, Соскин задался вопросом: «Если всего этого нет, как наступать?»


Кроме того, бывший советник Кучмы отметил, что ВСУ понесли большие потери за 32 дня активных боев.

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#контрнаступление
#ВСУ
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Wyborcza: В Польше украинские беженцы взмолили о пощаде
07 июля 2023, 02:06

Фото: iStock/Stadtratte

В Польше украинские беженцы «взмолили о пощаде», обратившись к губернатору Познани Михаилу Зеленскому с просьбой позволить им остаться в одном из городских общежитий. Об этом пишет Wyborcza.
В публикации говорится, что власти из-за плохих условий в общежитии на Варшавской улице расторгли договор с собственниками помещения. На фоне этого жильцы должны освободить здание до конца июля.

При этом украинцы рассказали, что условия жизни в общежитие после проведенных работ значительно улучшились. Беженцы не хотят покидать это место, поэтому обратились к местным властям.

«Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять придется начинать все сначала», — цитирует издание слова одной из жительниц общежития Татьяны.

В соответствующей петиции беженцы отметили, что новые предлагаемые места в большинстве своем находятся за пределами Познани. Они пишут: «Пожалуйста, пощадите нас», однако представители власти ответили на просьбу граждан Украины прохладно.

«Наша страна предоставляет вам гуманитарную помощь. Неважно, где. Если вы ждете поддержки или безопасности, то это не к нам», — заявил замдиректора польского департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога.

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#Украина
#беженцы
#Польша
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«Зеркало недели»: В Николаевской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы
07 июля 2023, 02:06

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Николаевской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей при этом была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#взрывы
#воздушная тревога
#Николаевская область
#Днепропетровская область
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Госдепартамент США осудил нападение на Милашину и Немова в Чечне
07 июля 2023, 01:42

Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов

Государственный департамент США обратился к Москве с требованием провести справедливое и оперативное расследование нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Как отметил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер, российское руководство должно «гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности».

В заявлении американского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что в Вашингтоне потрясены жестоким избиением журналистки и адвоката, и требуют от властей РФ беспристрастного и прозрачного расследования всего случившегося.

Напомним, Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Милашина и Немов сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ​статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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#Милашина
#Немов
#Чечня
#Госдеп США
#Мэтью Миллер
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В России хотят ввести штрафы за нарушения при продаже и производстве БАДов
07 июля 2023, 01:36

Фото: iStock/Alexey Koza

Правительство РФ просит ввести штрафы за нарушения производства и продажи биологически активных добавок (БАДов). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо «Деловой России» вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.
Подкомитет «Деловой России» по развитию парафармацевтической отрасли, созданный в 2022 году, предлагает вывести отечественные БАДы на рынок, разработать меры ответственности за нарушения производства и оборота данной продукции в виде штрафов и повысить инвестиционную привлекательность отрасли. 

По словам руководителя подкомитета Георгия Капанадзе, такой пакет мер направлен на эффективное регулирование рынка, поддержку добросовестных производителей и поставщиков, а также на защиту прав потребителей.

«Рассчитываем, что предложенные решения будут в кратчайшие сроки рассмотрены и приняты правительством: от этого зависит здоровье миллионов людей и эффективное развитие рынка биологически активных добавок», — цитирует издание слова собеседника.

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#Россия
#правительство
#БАДы
#штрафы
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ТАСС: Шерпы БРИКС подготовили документ по расширению объединения
07 июля 2023, 01:09

Фото: iStock/Dilok_Klaisataporn

Шерпы объединения БРИКС подготовили документ с принципами расширения организации и уже в ближайшее время направят его на рассмотрение министров иностранных дел стран-участниц. Об этом сообщает 7 июля ТАСС со ссылкой на слова шерпы от ЮАР Анила Суклала.
«Мы хорошо поработали в последние два дня, и документ готов. <...> мы выполнили указание министров иностранных дел стран — членов БРИКС, которое они дали на своей встрече в Кейптауне 1 июня, улучшить и дополнить концепцию и принципы расширения объединения», — заявил в четверг Суклал, являющийся послом МИД ЮАР по особым поручениям по Азии и БРИКС.

По его словам, после обсуждения документа министры направят готовый документ на саммит БРИКС, который пройдет в августе в южноафриканском Йоханнесбурге. Как отметил Анил Суклал, официальные заявки на вступление в организацию уже подали Египет, Алжир, Эфиопия и Бангладеш.

В свою очередь, издание Business Standard со ссылкой на собственные источники ранее сообщало, что на саммите в Йоханнесбурге членами БРИКС станут пять стран — Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

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#БРИКС
#ЮАР
#шерпы
#Йоханнесбург
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Пентагон: США готовят для Киева «наименее опасные» кассетные боеприпасы
07 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Phototreat

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в случае принятия решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов будут тщательно подходить к выбору таких снарядов.
В ходе брифинга Райдер рассказал, что Вашингтон отдаст предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.

«Как я упоминал ранее, в случае если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях», — цитирует Life слова представителя американского оборонного ведомства.

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#Пентагон
#Украина
#кассетные боеприпасы
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Зеленский обвинил Россию в том, что Украина не получила место в НАТО
07 июля 2023, 00:53

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции в Праге с чешским лидером Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО на фоне страна некоторых стран перед Россией.
«Что может быть идеальным для нас — чтобы нас пригласили в НАТО, какая формулировка может быть в приглашении — само приглашение. Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится России. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях», — цитирует РИА Новости слова Зеленского.

Он добавил, что во время переговоров с президентом Чехии обсуждались вопросы взаимодействие стран на всех уровнях и усиления обороны Украины.

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#Зеленский
#НАТО
#Украина
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РИА Новости: МИД Франции счел необоснованными слова об использовании оружия с Украины во время протестов
07 июля 2023, 00:48

Фото: iStock/Kachura_Oleg

Пресс-секретарь французского министерства иностранных дел Анн-Клер Лежандр назвала необоснованными заявления своей российской коллеги Марии Захаровой о том, что во время недавних протестов во Франции использовалось оружие, которое Париж поставлял на Украину.
«Я не имею привычки комментировать необоснованные заявления госпожи Захаровой. В данном случае, как вы знаете, мы поставляем оружие Украине в поддержку ее действий по законной обороне», — отметила представитель внешнеполитического ведомства Франции.

Также Клер-Анн Лежандр подчеркнула, что Париж и дальше будет оказывать военную помощь Киеву вместе с союзниками, в первую очередь для усиления систем ПВО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оружие, поставляемое Западом Киеву, применяется протестующими во Франции и бумерангом бьет по собственному народу.

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#Франция
#Украина
#Мария Захарова
#оружие
#массовые протесты
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Вице-мэр Москвы Бирюков: Городские службы приведены в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней
07 июля 2023, 00:12

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней, которые ожидаются в столице в ближайшее время, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Слова чиновника приводит в своем Telegram-канале Городское хозяйство Москвы.
«В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности», — отметил Бирюков. В первую очередь это касается коммунальных служб, объектов жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса. Кроме того, московские спасатели должны предупреждать людей о приближающейся непогоде, а также усилить патрулирование парков и зон отдыха.

Напомним, что по прогнозам синоптиков в конце недели в Москве ожидаются дожди, грозы и температура воздуха до плюс 29 градусов. При этом в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков.

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#ливни
#прогноз погоды
#погода
#Петр Бирюков
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