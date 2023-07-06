Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ нечем продолжать контрнаступление

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинское командование через месяц после начала контрнаступления ВСУ признало, что наступать на укрепленную российскую оборону больше нечем.
«Танки применить нельзя, ни немецкие, ни английские, ни французские, потому что там стоят заградительные линии. Наконец-то украинский генштаб, Залужный, Сырский уже начали говорить об этом», — сказал Соскин в своем блоге на YouTube-канале.
Он объяснил, что ВСУ не имеют средств для разрушения российских укреплений. Для этого необходима авиация, однако союзники не спешат принимать положительное решение о передаче истребителей Украине. Таким образом, Соскин задался вопросом: «Если всего этого нет, как наступать?»
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