Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский будет наступать на ВС РФ любой ценой

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский продолжит контрнаступление ВСУ на ВС РФ любой ценой, не считаясь с большими потерями среди живой силы.
«Чтобы наступать, надо угробить армию. Зеленскому поставлена задача — наступать, он хочет ее выполнить, но, даст бог, не сможет», — заявил Соскин в своем блоге на YouTube.
Он также выразил уверенность в том, что, если Украина начнет задействовать основные силы в контрнаступлении, тогда появится угроза, что все боеспособные подразделения будут уничтожены российскими силами.
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Элина Позднякова