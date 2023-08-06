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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят киевский режим в поражении и уйдут, так как хотят «отмежеваться» от крупного поражения. Об этом Макгрегор сообщил во время интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
По словам экс-советника главы Пентагона, такой подход говорит о том, что американцы начинают признавать то, что Украина стала колоссальной проблемой для США. Макгрегор отметил, что США недооценили силы РФ, тем самым совершили большую ошибку, которая стоила всей украинской нации.
Экс-советник добавил, что американцы пытаются свалить свой пропал на Украину и скрыться.
Напомним, ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500.
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Экс-советник добавил, что американцы пытаются свалить свой пропал на Украину и скрыться.
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Екатерина Коршунова