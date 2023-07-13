Экс-советник офиса президента Украины Арестович допустил поражение Украины

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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией.
«Мы можем исчезнуть, Украины может не остаться вообще – ни Украины, ни украинцев. Мир поплачет денька три и дальше займется своими делами», - заявил Арестович.
Ввиду этого, он считает, что украинцы могут рассчитывать только на самих себя. При этом Украине необходимо заниматься увеличением собственного потенциала и суверенитета.
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Элина Позднякова