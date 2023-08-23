Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия может дойти до Львова

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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России могут дойти Западной Украины и даже до Львова, если не начать переговоры. Об этом сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, пишет Lenta.ru.
«Мы потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине. Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится», — цитирует издание слова бывшего советника главы Пентагона.
Макгрегор подчеркнул, что это нужно сделать до того, как ситуация выйдет из-под контроля.
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