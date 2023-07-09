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США готовили Украину для ослабления России и присвоения её ресурсов, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По мнению Макгрегора, США уничтожили Украину. Хотя она всё равно была не нужна Вашингтону, поделился экс-советник мнением на YouTube-канале Douglas Macgregor SC.
Макгрегор утверждает, что в мечтах Вашингтона Россия истекала кровью и осталась без ресурсов. Военный заметил, что такие планы не могли быть реализованы.
Ранее Макгрегор говорил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил опасную ошибку, выпрашивая у Запада всё новое и новое оружие на фоне неудач ВСУ. Такая политика является «чистым безумием» и в конечном счете уничтожит украинский режим.
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Макгрегор утверждает, что в мечтах Вашингтона Россия истекала кровью и осталась без ресурсов. Военный заметил, что такие планы не могли быть реализованы.
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Мария Фирсова