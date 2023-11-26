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Российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей.
Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Но бывший советник отметил, что у РФ нет такой цели.
Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
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«У России есть силы, способные дойти до польской границы», - считает Макгрегор.
«Это не то, чего хочет Путин. Русские не хотят управлять Западной Украиной», - написал своё мнение экс-советник Пентагона.Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, пишет РИА Новости.
Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
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Мария Фирсова