Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ

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Полковник подчеркнул, что ни одна из поставленных украинским командованием целей контрнаступления не достигнута. Говоря о том, что это за цели, Макгрегор отметил, что Киев планировал «добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь».
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что после провала украинского наступления российская армия освободит Одессу и Харьков, поразив украинцев высокоточными ракетами, артиллерией и беспилотниками.