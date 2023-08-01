Экс-советник ЦРУ Рикардс: США хотят перемирия, чтобы снова вооружить ВСУ

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США попытаются добиться завершения конфликта на Украине для того, чтобы еще больше вооружить ВСУ и вновь попытаться ударить по России. Так считает экс-советник ЦРУ Джим Рикардс.
«Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения. Это даст им возможность отдохнуть и перевооружить ВСУ», — сказал Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
Однако он выразил уверенность в том, что Россия на такой шаг не пойдёт, так как уже выигрывает на поле боя. При этом бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери из-за непродуманного контрнаступления. А Владимир Зеленский скрывает от граждан Украины реально число убитых солдат.
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Элина Позднякова