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Экс-советника Кучмы Соскина удивило заявление Зеленского о планах «победить Россию»

29 июля 2023, 21:37

Фото: iStock/alzay

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над РФ, которая обладает большим населением и ресурсами. Об этот Соскин сообщил в своем блоге.

Отмечается, что Соскин крайне удивлен такой позицией президента Украины. По мнению эксперта, у киевского режима нет программы для достижения поставленной цели.

Напомним, ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Чёрном море. Олег Соскин утверждает, что Украина начала переходить к радикальным действиям, а Зеленский «не будет смотреть ни на кого», у него не осталось способов остановить боевые действия. В конфликт могут быть втянуты Румыния и Болгария.

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Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90
29 июля 2023, 19:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 в ходе боя на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам одного из военнослужащих, во время атаки ВСУ российские военные подбили одну БМП. Вторая бронемашина покинула местность.

Отмечается, что украинских солдат в БМП не оказалось. Брошенная БМП была доставлена в тыл. Это первый трофей подобного типа, добытый ВС РФ в зоне специальной операции. 

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска пытались разрушить железную дорогу, которая соединяет Херсонскую область с Крымом. Сальдо отметил, что украинские боевики применили при обстреле 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам врио губернатора, упавшие обломки одного из снарядов повредили будку обходчика и контактную линию.

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#военные
#операции
#всу
#вс рф
#солдат
#удар
#сво
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В Курской области ВСУ обстреляли село Теткино
29 июля 2023, 19:27

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Курский губернатор Старовойт рассказал об обстреле села Теткино со стороны ВСУ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
 
«Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилётов. В результате прямого попадания повреждён один дом. Обязательно окажем помощь собственнику», —сообщил Роман Старовойт.
Также в посёлке повреждена линия электропередачи: населённый пункт обесточен. Аварийные бригады начнут восстанавливать её как только станет безопасно. 

Ранее сообщалось, что украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации SHOT, накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы.

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#всу
#сво
#украина
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Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
29 июля 2023, 17:25

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска пытались разрушить железную дорогу, которая соединяет Херсонскую область с Крымом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Сальдо отметил, что украинские боевики применили при обстреле 12 дальнобойных ракет Storm Shadow.

По словам врио губернатора, упавшие обломки одного из снарядов повредили будку обходчика и контактную линию.

Напомним, ранее врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».

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ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области
#украина
#всу
#вс рф
#удар
#ракета
#железная дорога
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Подоляк предупредил украинцев о предстоящей тяжелой зиме
29 июля 2023, 16:24

Фото:istockphoto/Lacheev

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что грядущая зима для энергетической системы Украины и населения окажется сложнее, чем прошлая.
Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире канала «24».
 
«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет», —сообщил глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк рекомендует украинцам покупать обогреватели и прочее оборудование, которое позволит бороться с холодами.

Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.

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#украина
#отопление
#зима
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Минобороны: ВС РФ 28 июля нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
29 июля 2023, 14:19

Фото: iStock/0

Минобороны РФ сообщило, что российские войска 28 июля нанесли удар в Днепропетровске по пункту управления ВСУ.
Отмечается, что назначенный объект поражен, цель удара достигнута.

Напомним, ранее врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».

Также Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

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#украина
#всу
#сво
#вс рф
#армия россии
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Балицкий: российские войска отбили попытку ВСУ атаковать Старомайорское
29 июля 2023, 14:10

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.

Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».

Напомним, ранее Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

Также утром 29 июля ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах.

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#украина
#село
#пропуска
#дома
#всу
#шойгу
#сво
#запорожская область
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Депутаты должны будут согласовывать с Шойгу поездки на СВО
29 июля 2023, 13:08

Фото: сайт Кремля

Депутатов обязали согласовывать поездки в воинские части, которые находятся в новых регионах, с Вячеславом Володиным, Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
Депутаты Госдумы РФ теперь должны ставить в известность спикера Вячеслава Володина или его заместителей о поездках, которые планируются в новые регионы, и посещении воинских подразделений, пишет ТАСС.
 
Также депутаты  будут обязаны согласовывать поездки с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
 
Новый порядок организации коснется только посещения воинских частей и подразделений, но не распространится на командировки с посещением социальных объектов, встреч с избирателями.

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В Брянской области ВСУ обстреляли село Ломаковка
#госдума
#депутаты
#сергей шойгу
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ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области
29 июля 2023, 10:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

Напомним, ВСУ утром 29 июля обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах. Было совершено не менее пятнадцати прилетов. Информация о пострадавших и погибших при обстреле села в Брянской области не сообщается.

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#сша
#село
#дома
#информация
#всу
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Немецкий генерал Фрейдинг заявил, что ВСУ несут большие потери из-за российских мин
29 июля 2023, 09:14

Фото: iStock/Neznam

ВСУ несут крупные потери из-за российских мин.
По словам главы ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующего немецкого бригадного генерала Кристиана Фрейдинга, это рушит принципы военного дела, которым следует НАТО, пишет агентство DPA.
 
«Специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполнять опасную для жизни работу вручную», —рассказывает военный изданию T-online.
Саперы часто подвергаются обстрелам, многие из них убиты или получили серьёзные ранения в начале контрнаступления. По данным Госдепартамента США, заминированная площадь на Украине равняется почти половине территории Германии.
 
Фрейдинг рассказал, что разминирование не только сделало продвижение украинских военнослужащих кровавым и почти невозможным, но и обрушило натовский военный принцип— натолкнуться на мины, увернуться, обойти. При таком масштабе минных заграждений, установленных за 9 месяцев, следовать данному принципу невозможно.

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#германия
#украина
#всу
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