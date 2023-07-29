Экс-советника Кучмы Соскина удивило заявление Зеленского о планах «победить Россию»

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над РФ, которая обладает большим населением и ресурсами. Об этот Соскин сообщил в своем блоге.
Напомним, ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Чёрном море. Олег Соскин утверждает, что Украина начала переходить к радикальным действиям, а Зеленский «не будет смотреть ни на кого», у него не осталось способов остановить боевые действия. В конфликт могут быть втянуты Румыния и Болгария.
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