Эксперт Босник назвал главную угрозу для Украины и НАТО

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Российские самолёты Су-34, вооружённые «Кинжалами», создали угрозу для Украины и НАТО. Об этом в статье для InfoBRICS написал военный аналитик Драго Босник.
Ранее китайские военные эксперты также назвали ракетный комплекс «Кинжал» страшной угрозой для ВСУ. А также заявили, что намерены перенять у России опыт в изготовлении такого вооружения, вызвавшего интерес у всего мира.
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Анастасия Чинкова