Эксперт Дандыкин оценил положение ВСУ на Херсонском направлении

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ситуация на Херсонском направлении в зоне СВО доказывает, что ВФУ на осенне-зимний период уйдут в глухую оборону с целью накопления силы, а затем совершат ещё одну попытку контрнаступления весной. Об этом пишут «Известия».
«Украинское командование торопится хоть что-то сделать, чтобы потом попросить оружие и деньги. Например, формирует резервы на херсонском направлении, так называемый корпус морской пехоты. Немцы уже сейчас дали им машины-амфибии, которые могут плавать, американцы дали лодки, но всё уничтожается нашими бойцами», — цитирует издание слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян