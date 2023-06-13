Эксперт Дандыкин рассказал об итогах первых дней контрнаступления ВСУ

«Украинские силы надеялись на большее. То, что наступление началось, признал даже Зеленский, сказав, что это не разведка боем. В наступление пошли бригады, которые были подготовлены на Западе и оснащены натовской техникой», — цитирует издание слова собеседника.
«За неделю с небольшим они недосчитались двух бригад с техникой. При этом продвинуться вперед не смогли», — подчеркнул эксперт.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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