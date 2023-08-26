Эксперт Догут: российские военные смогут охотиться на поставленные Киеву F-16

Фото: iStock/VanderWolf-Images
Турецкий исследователь авиации Джем Догут заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход специальной операции. Об этом Догут сообщил газете Milliyet.
Догут подчеркнул, что ВС РФ смогут охотиться за ними.
Эксперт заявил, что подготовка украинских пилотов к истребителям F-16 должна длиться минимум год.
Напомним, ранее США приняли решение заняться обучением украинских пилотов управлению истребителями F-16. Уточняется, что учения начнутся в сентябре текущего года.
Читайте также:
Readovka: На Украине в результате столкновения двух МиГ-29 ВСУ погиб самый медийный лётчик страны — «Джус»
NYT: США займутся обучением украинских лётчиков управлению истребителями F-16
Перечислены проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при работе с подаренными Западом F-16
«Если русские смогут хорошо использовать имеющиеся у них радары или самолеты раннего предупреждения и управления А-50, то теоретически они смогут охотиться за F-16», — считает Догут.
Напомним, ранее США приняли решение заняться обучением украинских пилотов управлению истребителями F-16. Уточняется, что учения начнутся в сентябре текущего года.
Читайте также:
Readovka: На Украине в результате столкновения двух МиГ-29 ВСУ погиб самый медийный лётчик страны — «Джус»
NYT: США займутся обучением украинских лётчиков управлению истребителями F-16
Перечислены проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при работе с подаренными Западом F-16
Екатерина Коршунова