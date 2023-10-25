Эксперт Корнев: Cитуация с поставками оружия для ВСУ стала критической

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Ситуация с поставками вооружения на данный момент является критической для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.
По его словам, сейчас главным фактором является палестино-израильский конфликт. США, как основной спонсор поставок вооружений Киеву, теперь делят потоки как минимум на две части.
Еще одним важным обстоятельством, по его словам, является «определенная усталость от конфликта с Украиной» в западном обществе. Дмитрий Корнев подчеркнул, что сейчас пока трудно сказать, насколько сильно влияет этот момент, но это долгоиграющий процесс.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times заявил, что в Киеве, как и во всем мире, существует огромный дефицит боеприпасов. Их следует производить на Украине, так как во многих странах средства огневого поражения просто-напросто закончились.
Глава украинского правительства добавил, что киевские власти отдают себе отчет в том, что производство боеприпасов необходимо организовать на территории Украины, так как во всем мире запасы снарядов истощились, а склады и арсеналы опустели.
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«Уже были ситуации, когда то снаряжение, то боеприпасы, которые предназначались ВСУ, уезжали в Израиль», — отметил эксперт.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times заявил, что в Киеве, как и во всем мире, существует огромный дефицит боеприпасов. Их следует производить на Украине, так как во многих странах средства огневого поражения просто-напросто закончились.
Глава украинского правительства добавил, что киевские власти отдают себе отчет в том, что производство боеприпасов необходимо организовать на территории Украины, так как во всем мире запасы снарядов истощились, а склады и арсеналы опустели.
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