Эксперт Литовкин предположил, что атаковавшие Крымский мост аппараты спущены с гражданского судна

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Поимо этого варианта, Литовкин сообщил о варианте с управлением с территории Румынии по спутникам, по GPS. Отметим, что что в результате нападения погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
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