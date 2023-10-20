Эксперт Марочко рассказал об отсутствии какой-либо внятной тактики у ВСУ

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Действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронтах спецоперации практически не имеют под собой тактических оснований и больше похожи на попытки добиться хоть какой-то «перемоги». Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
«Нет определенных каких-то действий, которые прослеживаются. Разве что только использование мясных штурмов увеличилось в разы для того, чтобы забросать наши позиции пушечным мясом. Хотя бы таким образом добиться успеха», — отметил Марочко.По его словам, такая картина прослеживается на всём протяжении фронта, а ВСУ сконцентрировались на том, чтобы любое мало-мальское завоевание позиций во всеуслышание объявлять очередной «перемогой».
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