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Решение США о передаче кассетных боеприпасов Киеву приводит к выводу о том, что у Вашингтона заканчивается другое окружение, считает европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа Ксавье Моро.
«США официально объявили, что собираются впервые передать Украине кассетные боеприпасы из своего арсенала с новым пакетом военной помощи, который объявят в пятницу. Это отображает тот факт, что у американцев, как и у европейцев, заканчиваются боеприпасы. Они предоставляют всё, что у них осталось в запасах, включая эти кассетные боеприпасы», – заявил эксперт.
Применение таких боеприпасов, запрещённых международной конвенцией, ведёт к негативным последствиям, которые затянутся на долгие годы. Такая перспектива не хороша для Украины, безопасность которой больше не является первоочередной задачей для США.
Однако, по мнению эксперта, Украина не изменит свою позицию, получив американские снаряды, поскольку киевский режим давно добивался поставок и уже использовал такое вооружение на Донбассе.
Разногласия могут возникнуть среди союзников по НАТО на предстоящей конференции в Вильнюсе. Но, по словам Моро, на эту проблему в итоге, скорее всего, закроют глаза.
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Применение таких боеприпасов, запрещённых международной конвенцией, ведёт к негативным последствиям, которые затянутся на долгие годы. Такая перспектива не хороша для Украины, безопасность которой больше не является первоочередной задачей для США.
Разногласия могут возникнуть среди союзников по НАТО на предстоящей конференции в Вильнюсе. Но, по словам Моро, на эту проблему в итоге, скорее всего, закроют глаза.
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Анастасия Чинкова