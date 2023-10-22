Эксперт Пичи: Ракеты ATACMS окажутся крайне опасными для мирного населения

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Поставленные на Украины ракеты ATACMS могут быть чрезвычайно опасны для мирного населения, это крайне безответственный шаг со стороны Вашингтона, Об этом написал Титус Пичи, член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов, в статье для издания Responsible Statecraft.
Как отметил Пичи, поставка американских ATACMS на Украину — это не что иное, как будущая игра с жизнями гражданского населения, которая «игнорирует многие десятилетия человеческих страданий».
По словам эксперта, применение данных тактических ракет почти наверняка повлечёт за собой многие жертвы среди мирного населения, поскольку кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и, что называется,бьёт по площадям. Кроме того, она не детонирует при столкновении с землей, тем самым представляя опасность для людейна протяжении ещё долгих лет.
Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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По словам эксперта, применение данных тактических ракет почти наверняка повлечёт за собой многие жертвы среди мирного населения, поскольку кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и, что называется,бьёт по площадям. Кроме того, она не детонирует при столкновении с землей, тем самым представляя опасность для людейна протяжении ещё долгих лет.
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