Эксперт Прохватилов назвал шведские Gripen «истребителями для бедных»

Фото: iStock/Photofex
Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что истребители Gripen, которые Швеция планируют передать ВСУ, являются «истребителями для бедных». Об этом пишет «Лента.ру».
«Это недорогой истребитель, из-за цены и простоты его и называют «истребителем для бедных», — цитирует издание слова собеседника.
Прохватилов отметил, что правительство Швеции вероятно, хочет таким образом списать старую технику, после чего заменить ее на современную.
«После поставки Gripen Украине Швеция закупит самолеты F-35 у США в рамках стратегии военно-стратегического сотрудничества с США», — уверен эксперт.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Читайте также:
Полковник Матвийчук: Российская ПВО способна нейтрализовать ракеты ATACMS
The Economist: Чиновники Запада сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ
Irish Times: Беженцам с Украины в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ
Диана Аванесян