El Pais: украинцы устали от конфликта

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Украинцы устали от конфликта на Украине.
Об этом пишет газета El Pais.
По его словам, жители устали, но горды своей стойкостью. Также украинский волонтер признался, что на Украине есть и те, кто сомневаются в том, что страна добьётся своих целей.
21 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что усталость от конфликта на Украине есть у всех.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что, если население поддастся своей усталости, то Украина может просто перестать существовать.
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«Многие спрашивают меня об усталости от конфликта. И да, конечно, она есть», –сказала в беседе с изданием волонтер Тарас.
21 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что усталость от конфликта на Украине есть у всех.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что, если население поддастся своей усталости, то Украина может просто перестать существовать.
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Мария Фирсова