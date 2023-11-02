Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО. Минобороны РФ отмечает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа. В итоге один из них сбили в акватории Черного моря, ещё 5 перехватили над Крымом.
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