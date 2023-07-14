Ермак: Контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось

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Украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем планировалось. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает агентство Франс Пресс.
При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ сломали все планы Киева и НАТО по успешному контрнаступлению ВСУ.
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Элина Позднякова