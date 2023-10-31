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Ермак удалил призывающий прочесть статью о Зеленском пост

Ермак удалил пост, призывающий прочесть статью Time о Зеленском
31 октября 2023, 03:03
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал, а затем удалил пост в Telegram-канале, в котором призывал прочесть статью, опубликованную в журнале Time. Об этом сообщает портал «Цензор.net».
Ермак сначала рекомендовал для чтения статью, но позднее удалил свой пост. В материале журналист из Time Саймон Шустер высказал замечания по действиям украинских властей после визита президента Зеленского в США.

В частности, Шустер обсудил с представителями окружения Зеленского проблемы, с которыми сталкивается Украина, включая снижение интереса Запада к украинским вопросам и усилия президента по убеждениию союзников в необходимости продолжения помощи.


Один из помощников Зеленского даже выразил беспокойство по поводу уверенности президента в победах на фронте, несмотря на неудачи. Тем не менее, эти обсуждения не нашли отражения в официальных заявлениях.

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ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
СЦКК: украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
31 октября 2023, 00:37

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Украинские вооруженные силы произвели 29 артобстрелов по территории ДНР и выпустили 106 снарядов за последние 24 часа, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно данным СЦКК, в течение указанного периода обстрелы фиксировались на различных направлениях. На донецком направлении противник совершил 12 артобстрелов с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибра 155 миллиметров. На горловском направлении было зафиксировано 16 артобстрелов также с применением РСЗО и артиллерии калибра 152 миллиметра.

А на волновахском направлении произошел один артобстрел артиллерией калибра 155 миллиметров. В результате этих обстрелов было выпущено 106 боеприпасов разного типа.

Сведения СЦКК также сообщают о случае ранения гражданского лица в Владимировке. Под обстрелами оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк, Александровка и Владимировка.

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#новости
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#всу
#донецк
#воздушная тревога
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Стало известно о планах Зеленского атаковать Курскую АЭС
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский хочет атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния
30 октября 2023, 23:54

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может напасть на Курскую атомную электростанцию (АЭС) из-за утраты поддержки со стороны Запада. Макговерн выразил свои опасения по этому поводу в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
По словам Макговерна, у Зеленского могут заканчиваться варианты действий, и он мог бы прибегнуть к такому отчаянному шагу.

«Я искренне беспокоюсь о его действиях, направленных на атаку атомных электростанций в России, включая Курскую. Это выглядит как проявление отчаяния», — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что подобные действия могут повлечь за собой серьезные последствия. Поэтому он выразил надежду на то, что страны Европы смогут удержать Зеленского от подобных шагов, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Макговерн выразил опасения относительно возможности ухудшения положения Украины, так как он предположил, что страны склонятся к оказанию поддержки Израилю, а не Украине.

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«Ни оружия, ни людей»: Киевские власти требуют от военных невозможного
Time: Киев потребовал взять Горловку, несмотря на отсутствие людей и оружия
30 октября 2023, 22:16

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Киевские власти заставляют военнослужащих идти на штурм города Горловка, при том, что у ВСУ нет ни людей, ни оружия, об этом сообщил высокопоставленный военный, его цитирует журнал Time.
«У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?», - передал американскому изданию военный свой разговор с властями Украины. 

При этом, издание также приводило слова одного из приближенных украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, что украинские военные отказывают идти в наступление даже по прямому приказу из офиса Зеленского. К тому же, командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ.

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Помощник Зеленского: Украине не хватает людей, чтобы использовать оружие Запада
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#украина
#оружие
#военные
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Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за высоких потерь
Time: средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за высоких потерь
30 октября 2023, 21:08

Фото: iStock/tiero

Ряды украинских войск настолько опустели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Об этом сообщает Time со ссылкой на неназванного помощника Владимира Зеленского.
По словам помощника украинского лидера, эти призывники не обладают такой физической силой, как молодые, и с ними труднее работать.

Ранее неназванный помощник Владимира Зеленского заявил, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если Вашингтон и его союзники поставят Киеву все обещанное вооружение. Он также отметил, что нехватка личного состава в рядах украинских войск стала очень острой.

Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

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Помощник Зеленского: Украине не хватает людей, чтобы использовать оружие Запада
30 октября 2023, 20:53

Фото: iStock/zabelin

Неназванный помощник Владимира Зеленского заявил, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если Вашингтон и его союзники поставят Киеву все обещанное вооружение. Об этом сообщает Time.
По словам помощника Зеленского, нехватка личного состава в рядах украинских войск стала очень острой. 

Ранее военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости, указал на дефицит персонала в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, ситуация стала критичной настолько, что Киев начал задействовать свои элитные войска в боевых действиях. Он также отметил, что средний возраст украинских военнослужащих, попадающих в плен к российским силам, возрос до 40 лет.

 Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

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#возраст
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#всу
#киев
#солдат
#украина
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Зеленского не воспринимаю всерьез даже военные, заявил советник президента
30 октября 2023, 20:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные отказывают идти в наступление даже по прямому приказу из офиса президента Владимира Зеленского, об этом сообщил советник украинского лидера, его цитирует журнал Time.
«Они (украинские солдаты) просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть», - прокомментировал ситуацию приближенный Зеленского. 

Из уст другого источника известно, что украинские военные обвиняют в провале своё правительство. Командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ. Кухарчук напомнил, что победу ВСУ пророчили сперва весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, однако, обещания Зеленского об украинских военных в Крыму так и не были реализованы.

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В США испугались смертоносного оружия России на Украине
Риттер: российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ
30 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/vadimrysev

Экс-разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ на передовой. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Риттер отметил, что беспилотные летательные аппараты «Ланцет» осложняют положение ВСУ, по причине того, что позволяют наносить серьезный урон. По его мнению, Россия успешно увеличивает их производство и применение в зоне специальной военной операции.

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВСУ не имели необходимых ресурсов в ходе контрнаступления, чтобы прорвать российскую линию обороны. Коморницкий считает, что у украинских солдат отсутствует необходимый потенциал, позволивший бы им противостоять ВС России в зоне боевых действий. По мнению генерала, безуспешные попытки совершить прорыв на передовой привели лишь к бесчисленному количеству потерь. 

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#операции
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#солдат
#украина
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На Сватово-Кременном направлении у бойцов появился талисман — гусь Валера
30 октября 2023, 19:53

Фото: iStock/Anna_Anikina

Гуся принесли, чтобы приготовить суп, но со временем птица влилась в коллектив, и теперь без неё не представляют боевые будни.
Mash пишет, что гусь Валера каждое утро ходит на построение, несёт караульную службу вместе с часовым. Валера доказывает свою преданность и чужих в расположение не пускает.
 
В приёмах пищи Валера принимает участие наравне со всеми, как полноценный участник подразделения. По словам бойцов, к гусю привязались как к родному.

Ранее сообщалось, что лисицы обосновались недалеко от полигона твердых бытовых отходов в Северо-Курильске, остров Парамушир.

«Лента.Ру» пишет, что хищница самостоятельно «приготовила» гамбургер. Видео опубликовал телеканал АСТВ на YouTube.Камера запечатлела, как лиса хватает куски хлеба и котлеты, которые оставили люди. Потом складывает их в характерной для сэндвича последовательности и ест.

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#сво
#животные
#птицы
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В Петербурге прошёл телемост связи участников СВО с родственниками
30 октября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

В городском военкомате Санкт-Петербурга состоялся очередной телемост участников спецоперации на Украине, находящихся на фронте, со своими семьями и родственниками.
Так, организацию телемоста налаживали различные подразделения городской администрации города.

«Мы с момента начала мобилизации оказываем поддержку членам семей мобилизованных и контрактников. Кроме меня, в нашем районе в этом направлении работают еще около двадцати сотрудников. Я занимаюсь 55 семьями, при этом у некоторых коллег даже больше семей под опекой», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» социальный куратор семей участников СВО, работник Центра семейной помощи Красногвардейского района Петербурга Мирослава Ермолаева.

По итогу телемоста семьи поделились своими впечатлениями, отметив, что очень рады дополнительной возможности увидеть своих близких и пообщаться с ними.

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