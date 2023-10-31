Ермак удалил призывающий прочесть статью о Зеленском пост

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал, а затем удалил пост в Telegram-канале, в котором призывал прочесть статью, опубликованную в журнале Time. Об этом сообщает портал «Цензор.net».
Ермак сначала рекомендовал для чтения статью, но позднее удалил свой пост. В материале журналист из Time Саймон Шустер высказал замечания по действиям украинских властей после визита президента Зеленского в США.
В частности, Шустер обсудил с представителями окружения Зеленского проблемы, с которыми сталкивается Украина, включая снижение интереса Запада к украинским вопросам и усилия президента по убеждениию союзников в необходимости продолжения помощи.
Один из помощников Зеленского даже выразил беспокойство по поводу уверенности президента в победах на фронте, несмотря на неудачи. Тем не менее, эти обсуждения не нашли отражения в официальных заявлениях.
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В частности, Шустер обсудил с представителями окружения Зеленского проблемы, с которыми сталкивается Украина, включая снижение интереса Запада к украинским вопросам и усилия президента по убеждениию союзников в необходимости продолжения помощи.
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Артем Кузьмин