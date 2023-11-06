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Ермак заявил, что оружие из Украины не утекает за её пределы

06 ноября 2023, 10:41
Фото: стрингер/РИА Новости

Фото: стрингер/РИА Новости

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью изданию Politico, что оружие не могло оказаться за пределами Украины.
По его словам, Киев полностью контролирует ситуацию.

«Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в неё поверить», - заявил Андрей Ермак.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина продает оружие на Ближний Восток. Также конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, использованного палестинцами при нападении на юг Израиля.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полной остановке украинского контрнаступления на Запорожском направлении благодаря выбранной Вооружёнными силами РФ тактике маневренной обороны. По его словам, ВСУ уже выдохлись, им осталась лишь агония. Отдельные бои продолжаются в районе сел Работино и Щербаки.

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В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва
Times: в ВСУ назвали танковый прорыв чем-то из области фантастики
06 ноября 2023, 10:36

Фото: iStock/Michele Ursi

В рядах украинских войск заявили, что танковый прорыв со стороны Украины следует считать чем-то «из области фантастики». Об этом сообщает Times со ссылкой на двух проходивших обучение НАТО украинских офицеров.
По словам офицеров, усвоенные тактики Североатлантического альянса оказались неэффективными против ВС России. Командующий батальоном Дмитрий Берлым также пожаловался на недостаток военнослужащих и снижение качества подкреплений. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию. Песков отметил, украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.

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Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем
Глава офиса Зеленского Ермак: Запад не должен уставать от конфликта на Украине
06 ноября 2023, 10:10

Фото: iStock/JARAMA

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак осудил заявление премьера Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом об усталости ЕС от конфликта на Украине. Об этом Ермак сообщил в интервью Politico.
По словам Ермака, украинцы не могли себе позволить усталость на любом этапе конфликта на Украине. Он добавил, что если «люди с усталостью» перестанут оказывать поддержку Киеву, то мир столкнется с проблемами.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони побеседовала с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) на тему украинского конфликта, в котором ​рассказала, что многие устали от этого противостояния. Она сичтает, что для поиска выхода из этой ситуации необходимо дождаться подходящего момента.

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#конфликт
#министр
#мир
#люди
#всу
#песков
#украина
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Володин считает, что Запад понял, что Украина не сможет победить Россию
06 ноября 2023, 09:44

Фото: сайт Кремля

Западные страны понимают, что Украина не способна победить Россию даже с поддержкой НАТО.
Своё мнение высказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент США Джо Байден «сделал ставку» на победу Украины над Россией. Чтобы это осуществить, были брошены миллиарды долларов, военная техника, ракеты и боеприпасы, а также наёмники.
 
«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», — считает Вячеслав Володин.
По мнению председателя Госдумы, Украина лишилась суверенитета, а её президент Владимир Зеленский становится «нерукопожатным, токсичным политиком».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что может объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, почему конфликт на Украине нельзя решить за 24 часа.

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#госдума
#вячеслав володин
#украина
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Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО
06 ноября 2023, 08:40

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, который был дважды ранен во время СВО вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк.
«Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», —сказал Рустам Сайфуллин, пишет РИА Новости.
По его словам, обязанность офицеров, получивших увечья на поле боя, передать свой опыт молодым командирам. Приехав к своим бойцам, Сайфуллин высоко оценил их службу.
 
«Молодцы! Работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — уверенно заявил Рустам Сайфуллин.
Он рассказал, что полк — его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью».
 
Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Он продолжал командование под огнем противника, получив тяжелые ранения. Его подразделения справились с задачей и переправились через Северский Донец. За мужество и героизм офицер был удостоен звания Героя России. После восстановления Рустам Сайфуллин был назначен замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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Зеленский объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершится за 24 часа
06 ноября 2023, 08:27

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он может объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, почему конфликт на Украине нельзя решить за 24 часа.
«Я приглашаю Трампа. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить, что он не сможет принести мир», - заявил Владимир Зеленский в интервью телекомпании NBC.
По словам украинского президента, он не знает, сократит ли Трамп поддержку Украины, если он вновь будет избран президентом. По мнению Зеленского, Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи, потому что американцы якобы продолжают выступать за дальнейшую поддержку Киева.
 
По данным социологической службы Gallup, число американцев, которые считают объём помощи США Украине слишком большим и выступают  в преддверии «зимних холодов на Украине» за сокращение поддержки, значительно увеличилось. Данного мнения придерживаются 41% опрошенных.
 
Напомним, Трамп говорил, что, вернувшись в Белый дом, может в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Но он не исключил, что придется уступить некоторые территории.

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Солдаты ВСУ начали готовиться к худшему после слов Залужного
06 ноября 2023, 08:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Солдат ВСУ рассказал, что украинские военные начали готовиться к худшему после слов главкома ВСУ Валерия Залужного.
После того, как Залужный признал неудачи, украинские военные стали жаловаться на положение дел на фронте, а также спрогнозировали поражение в конфликте, пишет AFP.
 
«Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну», —сказал агентству боец ВСУ с позывным «Мудрый».
Украинский военный «Дэн» жаловался на нехватку артиллерии, сказав, что «ситуация лишь усугубляется», и военные готовятся к худшему.
 
Напомним, в статье в Economist Валерий Залужный сообщил, что ВСУ зашли в тупик — «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Главком ВСУ признал, что не смог задать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали западные партнёры.

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В Одессе повредили припортовую инфраструктуру во время взрывов
06 ноября 2023, 07:55

Фото: istockphoto/RamonCast

После ночных взрывов припортовая одесская инфраструктура получила повреждения.
Об этом сообщает пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».
 
Украинские СМИ в ночь на понедельник писали о серии взрывов в Одессе после воздушной тревоги.
 
«Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном», — сообщила Наталия Гуменюк.
Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском. Артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 Воздушно-десантных войск России уничтожил замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт на Артёмовском направлении СВО, находящийся  в одном из полуразрушенных домов в серой зоне. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Российские бойцы уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов
06 ноября 2023, 06:36

Фото: iStock/vadimrysev

Командир разведывательного подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель» заявил, что тандем из расчёта ударных FPV-дронов и разведывательного БПЛА выследил и уничтожил БМП противника, перевозившую боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.
«Наша разведка при помощи беспилотников выследила украинскую БМП и передала сведения расчету ударных FPV-дронов. Ребята грамотно отработали по бронетехнике противника. В результате точных попаданий дронов-камикадзе по БМП сдетонировал боекомплект, который эта техника перевозила», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#бпла
#беспилотник
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В США заявили о пессимизме в рядах ВСУ
NYT заявила о пессимизме в рядах ВСУ насчет исхода конфликта с Россией
06 ноября 2023, 06:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Солдаты ВСУ морально готовятся к длительному конфликту с Российской Федерацией. Так, в рядах украинской армии растёт недовольство государством, пишет New York Times.
Глава села Тухля Львовской области Андрей Ткачук заявил, что «мальчики на фронте очень устали физически и психологически». При этом он отметил, что конфликт с Россией будет длиться ещё долго.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, рейтинг доверия украинцев к действующему правительству рухнул с 74% в мае до 39% в октябре. Государственному телевидению Украины доверяют только 48% граждан.

Директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий отметил, что украинцы «становятся пессимистами», так как больше не ощущают себя в безопасности.

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