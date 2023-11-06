Ермак заявил, что оружие из Украины не утекает за её пределы

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью изданию Politico, что оружие не могло оказаться за пределами Украины.
По его словам, Киев полностью контролирует ситуацию.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина продает оружие на Ближний Восток. Также конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, использованного палестинцами при нападении на юг Израиля.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полной остановке украинского контрнаступления на Запорожском направлении благодаря выбранной Вооружёнными силами РФ тактике маневренной обороны. По его словам, ВСУ уже выдохлись, им осталась лишь агония. Отдельные бои продолжаются в районе сел Работино и Щербаки.
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«Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в неё поверить», - заявил Андрей Ермак.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полной остановке украинского контрнаступления на Запорожском направлении благодаря выбранной Вооружёнными силами РФ тактике маневренной обороны. По его словам, ВСУ уже выдохлись, им осталась лишь агония. Отдельные бои продолжаются в районе сел Работино и Щербаки.
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Мария Фирсова