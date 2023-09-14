Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Еще один мужчина пострадал при обстреле Курской области

Еще один мужчина пострадал при обстреле Курской области

14 сентября 2023, 11:29
Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Приграничные районы Курской области находятся под обстрелом ВСУ. Помимо одного погибшего стало известно о еще одном пострадавшем мужчине, он получил лёгкое ранение. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
«ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате обстрелов пострадал один мужчина. Он получил легкое ранение и госпитализирован в Глушковскую ЦРБ. Там он находится под присмотром медиков.


Ранее Старовойт также сообщал, что при обстреле спиртзавода в посёлке Тёткино погиб один человек. Он скончался до приезда скорой помощи.

Читайте также:

Курское село Гордеевка осталось без воды из-за обстрела ВСУ

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом

Пять безэкипажных катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»
#минобороны рф
#корабль
#село
#человек
#мужчина
#telegram
#всу
#ранение
Читайте нас в
Последние новости СВО: обстановка на фронте, какие позиции занял противник
14 сентября 2023, 11:21

Фото: iStock/Zinkevych

Минувшей ночью украинские формирования предприняли очередную попытку атаки объектов инфраструктуры на территории РФ. О том, куда ВСУ нанесли удары, удается ли российским военным отражать атаки противника, и какая ситуация складывается в зоне СВО, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ атаковали патрульный корабль «Сергей Котов»


В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали патрульный корабль «Сергей Котов» с использованием пяти без экипажных катеров в районе 05:00 мск. Катера противника были уничтожены ответным огнем российского судна в акватории Черного моря.

11 беспилотников сбито над Крымом


                                                                                                   Фото:iStock/gutaper

В Министерстве обороны также сообщили о сбитых беспилотниках противника над территорией Крыма. Украинские военнослужащие выпустили 11 беспилотников, которые были обнаружены и перехвачены системами российской ПВО. Противник использовал дроны самолетного типа.  По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал.


Брянскую область атаковали дроны


Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении шести беспилотников ВСУ силами ПВО  в Брянской области. Позже, информацию об атаке беспилотниками подтвердил глава региона Александр Богомаз. В результате происшествия, никто не пострадал.

ВСУ обстреляли Курскую область


Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что ВСУ нанесли удары по двум заводам в Курской области. В результате обстрела поселка Теткино минометными снарядами, погиб один человек. Глава региона также добавил, что противник дважды открывал огонь по приграничному поселку Гордеевка, обошлось без жертв.

Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА
Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА

Взрывы в Кривом Роге


Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кривом Роге спустя час после того, как на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти страны призвали местных жителей не покидать укрытия и предупредили их о возможной ракетной атаке. По информации портала, взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Последние новости СВО


По информации телеграмм-канала «Рыбарь», украинские военнослужащие продолжают обстрелы населенных пунктов с мирными жителями. В результате ударов, получили ранения шесть человек. В районе Новодонецкого и Новомайорского ВСУ продолжают наносить атаки по российским позициям, однако, ВС РФ справляются с натиском противника на данном участке. Аналогичная ситуация складывается у Приютного. ВСУ осуществили две атаки на российские позиции, однако, обе попытки наступления были отражены.

                                                                                                   Фото:iStock/Aleksandr Golubev

Сводками с линии фронта поделился телеграмм-канал WarGonzo. Минувшей ночью шли бои на Запорожском направлении. Российские военнослужащие наносили удары по позициям ВСУ в районе села Работино. На южном фланге обороны Бахмута российские войска предприняли серию успешных контратак.

Противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.
На Луганском направлении ВС РФ атаковали в Серебрянском лесном массиве со стороны Дибровы, у Новоегоровки и Синьковки. Успешно атаковали российские войска на южном фланге обороны Бахмута. 

Читайте также:

ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгородской области

Военкор Живов назвал сроки возможной мобилизации в России

В Евпатории звучат взрывы
#минобороны рф
#взрывы
#тревога
#новости
#всу
#вс рф
#пво
#воздушная тревога
Читайте нас в
Экс-разведчик США Риттер: Армия России скоро уничтожит ВСУ
14 сентября 2023, 11:10

Фото: istock / JARAMA

Оснащенные и подготовлены на должном уровне войска ВС РФ в ближайшее время уничтожат слабую армию Украины. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По словам Риттера, ВСУ потеряли много сил, как боевых, так и людских. Армия России обладает существенным преимуществом в личном составе и технике, украинские войска не смогут противостоять им, заявил эксперт.

«Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве. Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», – высказался бывший американский разведчик.
 ВСУ после очередной попытки атаки потерпят поражение, все будут окружены и уничтожены, резюмировал эксперт.

Читайте также: 

Военкор Живов назвал сроки возможной мобилизации в России

Раскрыто место положения украинских штурмовиков, обученных НАТО

Военный эксперт Кнутов: Большая часть авиации Украины уничтожена


#суд
#приговор
#ростов
#преступники
Читайте нас в
Названы меры, на которые пошла Украина, чтобы продолжить контрнаступление
РИА Новости: Украина пошла на крайние меры для пополнения рядов ВСУ
14 сентября 2023, 11:05

Фото: iStock/Olena_Z

Украина за три месяца проведения контрнастуления в зоне СВО не смогла добиться успехов и потеряла тысячи военных. При этом завершать операцию власти не планируют, поэтому приняли новые меры для пополнения состава ВСУ.
РИА Новости в своём материале приводит данные Управления Верховного комиссара ООН, согласно которым с начала спецоперации России на Украине страну покинуло порядка 12,6 миллионов украинцев. При этом, спустя время, часть из них вернулась на Украину. Украинский институт будущего сообщает, что в настоящее время в стране проживает около 29 миллионов человек, в число которых входят восемь миллионов жителей непризнанных Украиной новых регионов России. 

При этом, на фоне запрета на выезд из страны военнообязанных от 18 до 60 лет, растёт число граждан, незаконно пересекающих границу или дающих взятку за уклонение от призыва.

Кроме того, чтобы пополнить ряды ВСУ Зеленский 12 сентября подписал указ о проверке постановлений военно-врачебных экспертиз, проведённых после 24 февраля 2022 года. Были внесены изменения в критерии пригодности к военной службе, которыми теперь разрешается призывать граждан с различными заболеваниями, протекающими в слабой форме. Также было предложено отправлять «ограниченно годных» на фронт, но не в качестве бойцов, а для работы в штабе, например, для выполнения IT задач. 

Помимо этого, РИА Новости приводят информацию о том, что страны, в которых проживает много беженцев из Украины, начнут «выдавать» военнообязанных обратно на родину для службы в рядах ВСУ. Однако западные страны опровергают эту информацию.

И последней мерой Украины по пополнению армии стал призыв женщин. Речь о мобилизации всех гражданок пока не идёт, однако медицинских работников, а также студентов медицинских институтов и колледжей уже призывают на фронт. 

Читайте также:

На Украине начали мобилизовать студентов-магистрантов

На Украине заявили о старте мобилизации женщин

На Украине начали мобилизовывать пенсионеров
#мобилизация
#украина
#меры
#контрнаступление
#сво
Читайте нас в
При обстреле курского посёлка Тёткино погиб один человек
14 сентября 2023, 10:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ обстреляли спиртовой завод в посёлке Тёткино Курской области, погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным Telegram-канала Baza, украинская сторона нанесла 25 ударов по автомобильному пункту пропуска в Судже.

Ранее Старовойт также заявил, что утром 14 сентября ВСУ обстреляли село Гордеевка. Всего насчитали девять прилетов. Из-за обстрелов местные жители остались без воды, пострадавших нет.

Читайте также:

Пять безэкипажных катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом

ПВО сбила три украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями
#водитель
#село
#жители
#мужчина
#всу
Читайте нас в
Военкор Живов назвал сроки возможной мобилизации в России
Военкор Живов: Для проведения мобилизации в России подведена необходимая правовая база
14 сентября 2023, 09:43

Фото: iStock/Irina Guzovataya

Военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов предположил, что в России могут объявить мобилизацию уже до конца 2023 года.
«Пожалуй, пересмотрю свое заявление о том, что мобилизация будет только в следующем году. После сегодняшней публикации МО по болезням, и на фоне других факторов, все может случиться и раньше. Вся необходимая правовая база уже подведена», - написал Живов в своем Telegram-канале.

По его словам, решение будет политическим. Однако решающим фактором для начала мобилизации в России будет ситуация на линии боевого соприкосновения. Именно от того, как она будет складываться, будет зависеть и принятие решения о мобилизации, уверен военкор.

Живов подчеркнул, что политически сейчас проводить мобилизацию не целесообразно. Но если власти уже примут такое решение, то в стране должно быть объявлено военное положение, заключил военный эксперт.

Читайте также:

В Минобороны утвердили перечень болезней, препятствующих службе по контракту

Россиянам рассказали, стоит ли ожидать новую волну мобилизации

Владимир Путин сделал заявление о новой мобилизации в России
#заявление
#мобилизация
#минобороны
#путин
Читайте нас в
Курское село Гордеевка осталось без воды из-за обстрела ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Гордеевка
14 сентября 2023, 09:30

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская сторона обстреляла село Гордеевка в Курской области, в результате чего местные жители остались без воды, при этом пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилетов. В результате обстрела нарушено водоснабжение населённого пункта», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ремонтные работы начнутся сразу, как появится для этого возможность. Старовойт также подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.

Ранее также стало известно, что минувшей ночью пять безэкипажных катеров ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Все они были уничтожены.

Читайте также:

Над Брянской областью за ночь сбито уже шесть дронов

ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгородской области

ВСУ обстреляли Севастополь ракетами Storm Shadow


#село
#водоснабжение
#всу
Читайте нас в
Раскрыто место положения украинских штурмовиков, обученных НАТО
Марочко: Киев перебросил обученные в НАТО бригады ВСУ под Артёмовск
14 сентября 2023, 09:00

Фото: iStock/Olena_Z

На Донецком направлении в районе Артемовска зафиксировано прибытие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, бойцы которой были обучены инструкторами НАТО. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, помимо активных боевых действий командование ВФУ проводит ротационные мероприятия и заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, данная бригада ВСУ вооружена большим числом бронетехники и артиллерии, переданными Украине странами Запада.

Ранее Марочко также сообщал, что на Купянском направлении зафиксировано прибытие инженерных подразделений 14-й бригады ВСУ. Он уточнил, что среди подвозимой техники оказались танковые мостоукладчики. Эксперт уточнил, что по внешним признакам они Biber на шасси танка Leopard 1. Кроме того, ВСУ подвезли две установки дистанционного разминирования УР-77 и танковые минные тралы иностранного производства.

Читайте также:

Военный эксперт Кнутов: Большая часть авиации Украины уничтожена

В США раскрыли, сколько ВСУ еще смогут продолжать свое наступление

Учитель из ЛНР рассказал о «матче смерти» между боевиками «Айдара»* и школьниками
#обучение
#мероприятия
#лнр
#всу
Читайте нас в
Военный эксперт Кнутов: Большая часть авиации Украины уничтожена
14 сентября 2023, 08:21

Фото: istockphoto/TebNad

Значительная часть авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже уничтожена. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Владимир Кнутов.
В беседе с изданием «Лента.ру» специалист оценил текущее состояние Воздушных сил Украины. Он отметил, что часть потерь в украинской авиации пытаются восполнить своей техникой союзники из НАТО. Киев на момент начала СВО располагал в основном бывшими советскими моделями самолетов: это МиГ-29 и отчасти Су-27. Эти машины хорошо освоены украинскими летчиками, но в значительной степени уступают российской авиации по своим техническим характеристикам. При этом эксперт добавил, что точное количество украинских самолетов неизвестно.

Называется цифра в сто самолетов, после того, как авиапарк Киева был пополнен западными истребителями. Это, конечно, небольшая цифра, учитывая то, что западные аналитики оценивают количество российских самолетов как минимум в тысячу. А также принимая во внимание превосходство российских Су-30 и Су-35 над украинскими машинами по своим летным и боевым характеристикам, отметил Кнутов. 

Также военный эксперт рассказал, что потери в самолетах Украина собирается восполнит за счет поставок истребителей F-16, которые Киеву уже пообещали западные союзники. По мнению Кнутова, главная опасность этих самолетов состоит в том, что некоторые модификации способны нести ядерное оружие. Наличие самолетов с тактическим ядерным оружием на вооружении у террористического режима таит в себе большую опасность, заключил эксперт.

Читайте также:

Киев просит у Запада истребители, способные составить конкуренцию российским

«Терзают украинские войска»: В ВСУ посетовали на очевидное превосходство России

В Пентагоне раскрыли, когда первые F-16 взлетят над Украиной

#эксперт
#оружие
#украина
#опасность
#машины
#счёт
#нато
#сво
#киев
#ядерное оружие
Читайте нас в
В США раскрыли, сколько ВСУ еще смогут продолжать свое наступление
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Контрнаступление ВСУ прекратится в октябре
14 сентября 2023, 08:08

Фото: iStock/JARAMA

Украина будет вынуждена завершить свое контрнаступление в октябре. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что с первого июня ВСУ потеряли порядка 77 человек и продолжают ежедневно терять свою боевую способность.

«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится», - отметил Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

При этом он добавил, что ВС РФ не потеряют возможность и далее наносить удары по базам и укреплениям ВСУ. По словам Джонсона, уже сам президент Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ.

Читайте также:

Украинский генерал разбил «розовые очки» Зеленского

На Украине начали мобилизовать студентов-магистрантов

В США разглядели неспособность ВСУ противостоять российской технике
#сша
#президент
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Достижения.рф