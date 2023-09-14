Еще один мужчина пострадал при обстреле Курской области

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Приграничные районы Курской области находятся под обстрелом ВСУ. Помимо одного погибшего стало известно о еще одном пострадавшем мужчине, он получил лёгкое ранение. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
«ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате обстрелов пострадал один мужчина. Он получил легкое ранение и госпитализирован в Глушковскую ЦРБ. Там он находится под присмотром медиков.
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Элина Позднякова