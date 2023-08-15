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Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка

Еще один мужчина ранен при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
15 августа 2023, 01:33

istockphoto/IGOR KUTNII

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими силами был ранен еще один мужчина. Об этом информируют из ДНР в Совместном центре по вопросам военных действий Украины (СЦКК).

«Наши источники из СЦКК ДНР 14 августа к 23.00 передали новые данные о жертвах среди мирного населения. В Донецке, в Куйбышевском районе по улице Спартака, мужчина 1975 года рождения получил ранение», — уточняется в сообщении телеграм-канала организации.
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#данные
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#днр
#всу
#ранение
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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 боеприпас
15 августа 2023, 02:43

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

За последние сутки территория ДНР подверглась 41 обстрелу со стороны украинских военных. В результате было выпущено 121 боеприпас, сообщается в Совместном центре по контролю и координации вопросов о военных преступлениях Украины (СЦКК).
Согласно данным центра, на донецком направлении было зафиксировано 32 обстрела, в которых применялась артиллерия калибра 155 мм, включая снаряды с кассетными боевыми частями. В Горловке произошло 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, а в Ясиноватом и Мариуполе — по одному обстрелу из артиллерии 155 мм и с использованием дальнобойных ракет соответственно.

Семь населенных пунктов ДНР оказались под обстрелом, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Старомихайловку и Юрьевку.

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#днр
#донецк
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Офицер НАТО Атламазоглу: БПЛА «Ланцет» нанесли тактический удар по ВСУ
Офицер НАТО Атламазоглу назвал беспилотники «Ланцет» тактической угрозой для ВСУ
15 августа 2023, 00:51

Фото: РИА Новости

Экс-офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что российские БПЛА «Ланцет» представляют опасную тактическую угрозу для ВСУ.
В своем материале для 19FortyFive военный отметил, что ВС России используют беспилотные летательные аппараты для различных целей, включая нанесение ударов. По его словам, массовое применение «Ланцетов» российской стороной стало тактическим ударом по украинской армии.

Атламазоглу утверждает, что Киев несет значительные потери, ежемесячно лишаясь около десяти тысяч БПЛА. Бывший офицер добавил, что украинская сторона сильно зависит от беспилотников.

«Но такая большая зависимость от беспилотных авиационных систем имеет свою цену — очень высокую цену», — заключил Ставрос Атламазоглу.

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#киев
#всу
#украина
#беспилотник
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В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
14 августа 2023, 23:55

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога, показывают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Тревога в Харьковской области зазвучала в 23:25, и спустя две минуты в Днепропетровской области.

Также отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в территориях Запорожской области, находящихся под контролем Киева, и в ДНР.

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#мид
#тревога
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Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожила много систем Patriot на Украине
14 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ всего за несколько месяцев подавила имеющиеся в распоряжении украинских войск западные системы противовоздушной обороны. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
«Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — подчеркнул Риттер.

Он также отметил, что РФ за последнее время уничтожила много ЗРК Patriot на Украине. 

Напомним, ранее ВС РФ нанесли в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

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#самолет
#ночь
#россияне
#вс рф
#удар
#пво
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Многие украинцы планируют покинуть страну до совершеннолетия
14 августа 2023, 20:53

Фото: iStock/undefined undefined

На Украине появилась тенденция, когда украинцы, не достигшие 18 лет, стараются покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию.
El Pais пишет, что «многие люди хотят покинуть Украину до того, как им исполнится 18 лет», —сказано в публикации газеты.
 
Сообщается, что многие молодые украинцы не хотят идти служить. Они принимают решение покинуть страну, чтобы жить в безопасности.
 
Несмотря на объявленные в государстве военное положение и мобилизацию, молодые люди находят способы избежать попадания в зону СВО.

Ранее сообщалось, что западные политики думают о подготовке Киева к возможному контрнаступлению весной 2024 года. Политики из США и других стран Запада надеялись на то, что контрнаступление ВСУ поможет убедить Россию в выведении из Украины своих военных и заключению мирного договора. Однако теперь, когда украинская армия потеряла огромное количество военных и боевой техники, такая перспектива отпадает.

В связи с этим, на Западе начались разговоры о попытке организации второго контрнаступления, которое будет преследовать те же цели.

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#всу
#украина
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ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления российских войск
Джонсон: ВСУ бегут от российских войск из-под Харькова
14 августа 2023, 20:47

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы Украины экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российской армии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил. 

Российские войска приблизились к Синьковке — последнему населенному пункту перед Купянском в Харьковской области. До города осталось не более семи километров. На фоне развивающегося наступления ВС России украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска.

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#харьков
#всу
#сво
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ВСУ готовятся отступать из Купянска
Mash: Украинские боевики готовятся отступать из Купянска
14 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины готовятся отступать из Купянска, сообщает Telegram-канал Mash.
Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский уже подтвердил, что российская армия продвигается в направлении Харькова. 

Российские войска приблизились к Синьковке — последнему населенному пункту перед Купянском в Харьковской области. До города осталось не более семи километров. На фоне развивающегося наступления ВС России украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска.

Ранее Олег Соскин заявил, что Купянск совсем скоро может повторить судьбу Артемовска.

«Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями», - прокомментировал ситуацию эксперт.

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#сво
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Россия не позволит Польше вторгнуться на Западную Украину
Джонсон: Польша планирует вторжение в Западную Украину
14 августа 2023, 20:19

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

России придется предпринять необходимые действия, в случае вторжения Польши в Западную Украину, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Зависит от Запада, расширятся ли военные действия. Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, ее западную часть, то Россия может поменять свои военные цели», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше наметились планы о создании объединения для оккупации Западной Украина.

«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», - прокомментировал ситуацию глава оборонного ведомства. 

В это же время ВСУ экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российских войск. По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил.

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В США поразились передовым российским истребителям с дронами
MWM: Российские истребители Су-57 интегрируют с боевыми дронами
14 августа 2023, 20:08

Фото: iStock/Milous

Российские истребители Су-57, которые принимают участие в специальной военной операции, интегрируют с боевыми дронами, пишет издание Military Watch Magazine.
«Су-57 были задействованы в ряде операций на Украине, включая воздушные бои, вылеты для подавления противовоздушной обороны Киева и нанесение высокоточных ударов на большие расстояния», - прокомментировали ситуацию журналисты.

По информации издания, передовые Су-57 будут работать в паре с боевыми беспилотниками «Охотник». Таким образом, боеспособность и без того успешного истребителя вырастет вдвое. 

Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий. Главное преимущество этих истребителей — более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, нежели у американских или китайских аналогов, отмечает издание.

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