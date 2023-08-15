Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка

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В результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими силами был ранен еще один мужчина. Об этом информируют из ДНР в Совместном центре по вопросам военных действий Украины (СЦКК).
«Наши источники из СЦКК ДНР 14 августа к 23.00 передали новые данные о жертвах среди мирного населения. В Донецке, в Куйбышевском районе по улице Спартака, мужчина 1975 года рождения получил ранение», — уточняется в сообщении телеграм-канала организации.Читайте также:
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