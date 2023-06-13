Еще семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу с целью усиления эффективности использования волонтерских подразделений в рамках объединенной группы войск утвердил директиву, определяющую процедуру организации службы волонтеров. Согласно этому документу, волонтерским формированиям было предписано до 1 июля заключить контракты с военным департаментом, чтобы обеспечить им необходимый правовой статус и создать стандартизированный подход в области всеобъемлющего обеспечения и выполнения заданий.
«Сегодня три бригады и четыре отдельные дивизии, входящие в состав волонтерского штурмового корпуса, заключили контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации в районе специальной военной операции. Я убежден, что в ближайшую неделю все подразделения и прочие формирования, входящие в состав волонтерского корпуса, присоединятся к данному контракту», — заявил Алексеев после оформления контрактов.Он также выразил уверенность в том, что формирования, составляющие волонтерский штурмовой корпус, успешно выполнят все задачи, поставленные военно-политическим руководством страны.
Ранее сообщалось, что мощное сопротивление российские военные оказали бойцам Вооружённых сил Украины, которые попытались начать контрнаступление под Ореховом Запорожской области. На этом направлении украинская армия не добилась видимых успехов.