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«Ещё две недели»: В Киеве обозначили, сколько времени осталось у ВСУ

Соскин: Бои в зоне СВО заморозятся уже в ноябре
18 октября 2023, 20:14
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Вооруженное противостояние в зоне спецоперации окончательно заморозится через две недели, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Где-то еще две недели. С ноября окончательно наступит замораживание конфликта. Готовьтесь», - прокомментировал ситуацию Соскин.

По его словам, обещание осенних и зимних контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины - это просто глупости.


Комментируя выступления министра обороны Украины Рустема Умерова Соскин заявил, что новый глава министерства - лишь случайная фигура на этом посту, у которой нет соответствующего опыта и компетенции, чтобы заявлять о предстоящих операциях украинской армии.

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Под украинским обстрелом в ЛНР погиб мирный житель
18 октября 2023, 19:56

Фото: iStock/Soumen Hazra

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка в ЛНР, в результате чего погиб мирный житель, об этом сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.
«Сегодня 18 октября около 12:00 вследствие зверского обстрела со стороны украинских националистов в селе Гончаровка Сватовского района частично было разрушено помещение детского садика и в результате прилета снаряда погиб мирный житель», - прокомментировали ситуацию представители администрации. 

Отмечается, что прибывшая на место происшествия комиссия оценит ущерб и примет решение о выплате компенсаций пострадавшим. 

17 октября в больнице скончался командир Эльмаддин Агаев, попавший под минометный обстрел ВСУ неделю назад.

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«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра
Сальдо: Российские военные не дают ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
18 октября 2023, 19:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины предприняли очередную провальную попытку высадиться на левом берегу Днепра, об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск «Днепр» наносят врагу тяжёлое поражение, потери боевиков вооружённых формирований киевского режима очень велики», - прокомментировал ситуацию Сальдо. 

По словам губернатора, в регионе также была пресечена деятельность четырех ДРГ. При этом, оставшиеся в живых украинские боевики под российским огнем отступают к Днепру и просят об эвакуации вдоль Антоновского железнодорожного моста.

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Минобороны РФ: две украинские ракеты С-200 были сбиты над Крымом
18 октября 2023, 18:58

Фото: iStock/vladj55

Российская система противовоздушной обороны России сбила в небе над Крымом две украинские ракеты. Об этом сообщили в Минобороны России.
«18 октября т.г. около 17.40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», - говорится в сообщении оборонного ведомства России. 
 
Уточняется, что российская система ПВО перехватила две украинские ракеты. Их остатки рухнули в безлюдном месте и взорвались. Таким образом при данной атаке ВСУ на Крым нет пострадавших, а также разрушений на земле.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы была сбита украинская ракета, которая сдетонировала на земле. По его словам, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет.

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#губернатор
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#ракеты
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Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе была сбита ракета
18 октября 2023, 18:24

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Севастополе в районе Кара-Кобы была сбита украинская ракета, которая сдетонировала на земле. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
«По предварительным данным в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, возгорания после взрыва не произошло. В настоящее время все расчеты возвращены в места дислокации, однако они сохраняют боевую готовность, отметил Развожаев.

Он также призвал местных жителей не сообщать в Сети информацию о звуках взрывов в городе. Он подчеркнул, что необходимо дожидаться официальной информации, которая появляется оперативно.

Напомним, ранее глава Севастополя заявил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей.

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#флот
#ракета
#telegram
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Развожаев: В Севастополе флот отражает атаку ВСУ с воздуха
18 октября 2023, 18:01

Фото: iStock/Dovapi

В Севастополе в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В настоящее время уточняется информация по имеющимся разрушениям на земле. Он в очередной раз призвал мирных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Развожаев также сообщал, что в городе объявлена воздушная тревога. В настоящее время она уже отменена.

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#спасатели
#флот
#тревога
#информация
#воздушная тревога
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Депутат Журавлёв заявил о необходимости усилить ПВО для уничтожения ATACMS ВСУ
18 октября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/vladj55

Первый зампред комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев заявил, что для предотвращения атак российских территорий со стороны ВСУ ракетами ATACMS нужно усилить ПВО.
При этом, наша система ПВО способно не просто предотвращать удары ракет, но и уничтожить их.

«Появление у ВСУ ракет ATACMS было делом времени. Нам остаётся заранее готовиться к перехвату очередного нового типа боеприпасов. У нас есть все необходимое: от «Панцирей» до С-400, нужно максимально усилить ПВО. Сейчас ВСУ просят F-16, и значит нам следует готовить и ВКС РФ, и ПВО к перехвату американских истребителей», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что ВС России разрушили украинские системы ПВО, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям.

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#россия
#всу
#пво
#украина
#спецоперация
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В больнице скончался командир Агаев, который попал под минометный обстрел ВСУ
18 октября 2023, 17:09

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В больнице скончался командир Эльмаддин Агаев, попавший под минометный обстрел ВСУ неделю назад, об этом «Осторожно, новости» рассказал брат военного.
Напомним, 10 октября группа российских военных попала под обстрел ВСУ в Погарском районе, который находится в Брянской области, на границе с Украиной. 

Двое солдат погибли на месте от полученных травм, еще троих доставили в реанимацию.

28-летний командир подразделения Агаев получил осколочное повреждение головного мозга и провел в коме практически неделю. 17 октября он скончался, не приходя в сознание. 

Как рассказал брат погибшего, он дважды был на Украине, в последний раз подорвался на мине и повредил ногу. Его не стали в третий раз командировать на СВО, а отправили в приграничное село.

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#брянская область
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#погибшие
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СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине
Forbes: ВС России используют дроны для нанесения точных артударов по ВСУ
18 октября 2023, 17:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России используют беспилотники «Орлан-10» для нанесений точных артударов по наступающим ВСУ. Об этом сообщает Forbes.
Сообщается, что беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» тяжело нейтрализовать с помощью глушителей. При этом российские отряды радиоэлектронной борьбы обнаружат солдат противника, которые пытаются это сделать и нанесут по ним точные артиллерийские удары.

Обозреватели издания добавили, что это сильно замедляет контрнаступление ВСУ.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС России разрушили украинские системы ПВО, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям.

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#солдат
#пво
#контрнаступление
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Экс-разведчик Риттер рассказал, что случилось с ПВО Украины
Экс-разведчик Риттер: армия России эффективно уничтожает ПВО Украины
18 октября 2023, 16:28

Фото: iStock/e-crow

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС России разрушили украинские системы ПВО, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям. Об этом Риттер сообщил в эфире подкаста Ask the Inspector.
Риттер отметил, что российские войска провели кампанию по уничтожению систем противовоздушной обороны ВСУ, что, по мнению бывшего разведчика, является важным аспектом противостояния. Он подчеркнул, что на Западе ситуация с украинским ПВО обычно умалчивается.

Ранее сообщалось, что по системам противовоздушной обороны Украины был нанесён массированный удар российскими военными. Украинские системы ПВО прикрывали стратегически важные объекты для Вооружённых сил республики. Все назначенные цели были поражены.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16. 

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