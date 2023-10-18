«Ещё две недели»: В Киеве обозначили, сколько времени осталось у ВСУ

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Вооруженное противостояние в зоне спецоперации окончательно заморозится через две недели, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Где-то еще две недели. С ноября окончательно наступит замораживание конфликта. Готовьтесь», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По его словам, обещание осенних и зимних контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины - это просто глупости.
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