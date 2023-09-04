Эстония передаст Украине машину для дистанционного разминирования

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Эстония передаст Украине машину MV-4, предназначенную для дистанционного разминирования противопехотных и противотанковых мин. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского в Киеве.
«Машина MV-4 оборудована дистанционным управлением, позволяющим саперам находиться на безопасном расстоянии. Следовательно, она не только будет помогать украинским спасателям обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы, но и сохранять их жизнь», - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, MV-4 предназначена для разминирования земли шириной 170 сантиметров. Она имеет низкий профиль и устойчива к взрывам противопехотных и противотанковых мин.
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