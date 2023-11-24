«Эта зима будет решающей»: Российский командир назвал сроки капитуляции Киева

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал, что мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией могут начаться весной 2024 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По мнению командира, на ситуацию на фронте в зоне СВО повлияет наступающая зима. Он также заявил, что в Вооруженных силах Украины начинают осознавать неизбежность поражения в конфликте.
«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет «дергать» в сторону переговоров с Россией», — написал Алаудинов.
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Алина Юрчак